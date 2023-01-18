派對房間被盗布偶貓「布歐」尋回　主人：最緊要佢冇事 (更新)

【15:35更新】布偶貓「布歐」尋回

旺角懷疑發生偷貓案。今日(18日)凌晨3時半左右，警方接獲一名男子報案，指在西洋菜南街旺角城市中心，被人偷走一隻貓。警方接報到場調查，經翻看閉路電視後，發現有3名可疑人較早時抱著一隻貓離開大廈。警方正調查事件，貓隻仍未尋獲，該3名可疑人仍然在逃。經過大半日，店主指今日(18日)下午2時許，被盜的貓貓已安全回到派對房間，但明顯受驚，他對於尋回過程避而不談，僅婉轉表示：「最重要係搵得返佢」及「最緊要佢冇事」。

店東：我唔想無咗佢！

旺角城市中心樓上派對房間姓蔡的店東稱，凌晨1時許發現派對房間的大門打開，其飼養的布偶貓則不翼而飛，大驚翻查閉路電視，得悉走廊位置有3人將其貓抱走。蔡一度在區內四下尋找，但惟未有所獲，只好在約2小時後報警求助。蔡表示，被偷走的布偶貓是雄性，名為「布歐」，約8個月大，為前度女友所贈，並哽咽稱：「我唔想無咗佢！」故希望賊人盡快歸還愛貓。

警方指，涉案疑人為3名男子，第1名男子蓄黑短髮，案發時身穿黃色外套及黑色褲；第2名男子蓄黑短髮，案發時身穿黑色外套及藍色牛仔褲；第3名男子光頭，案發時身穿黑色外套及黑色褲。經初步調查，案件列「盜竊」，交由旺角警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。