派比安｜集結在香港西南偏西約610公里　天文台：當不再構成威脅會取消所有熱帶氣旋警告信號

【10:45更新】天文台指，一號戒備信號現正生效。在上午11時，熱帶風暴派比安集結在香港之西南偏西約610公里，即在北緯19.7度，東經109.0度附近，預料向西北移動，時速約14公里，橫過北部灣。
【09:45更新】天文台指，派比安開始遠離本港，但與其外圍環流相關的雷雨帶正影響珠江口一帶，本港今日初時離岸及高地仍間中吹強風。當派比安對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。
【08:00更新】一號戒備信號，現正生效。天文台表示，熱帶風暴派比安已經登陸海南島萬寧市，上午7時，熱帶風暴派比安集結在香港之西南偏西約570公里，預料向西北移動，時速約14公里，橫過海南島，隨後進入北部灣。派比安正在本港西南500公里外掠過，隨後會逐漸遠離。受派比安的外圍環流影響，本港今日初時離岸及高地間中吹強風，一號戒備信號會至少維持至中午12時。
本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。天文台展望未來兩三日部分時間有陽光及酷熱，亦有幾陣驟雨。天文台指，熱帶氣旋派比安會在今日橫過海南島，進入北部灣，隨後移向廣西至越南北部一帶並逐漸減弱。與其相關的狂風驟雨及雷暴會在今日影響廣東沿岸，該區風勢較大。此外，熱帶氣旋格美會在未來一兩日大致移向台灣以東海域並顯著增強，受其外圍下沉氣流影響，中國東南部本周中期天氣酷熱，亦有幾陣驟雨。預料一股西南氣流會在本周後期影響華南沿岸，為該區帶來不穩定天氣。