派比安｜集結在香港西南偏西約610公里　天文台：當不再構成威脅會取消所有熱帶氣旋警告信號

派比安已登陸海南島，一號戒備信號至少維持至中午12時。(資料圖片)

【10:45更新】天文台指，一號戒備信號現正生效。在上午11時，熱帶風暴派比安集結在香港之西南偏西約610公里，即在北緯19.7度，東經109.0度附近，預料向西北移動，時速約14公里，橫過北部灣。

【09:45更新】天文台指，派比安開始遠離本港，但與其外圍環流相關的雷雨帶正影響珠江口一帶，本港今日初時離岸及高地仍間中吹強風。當派比安對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。

【08:00更新】一號戒備信號，現正生效。天文台表示，熱帶風暴派比安已經登陸海南島萬寧市，上午7時，熱帶風暴派比安集結在香港之西南偏西約570公里，預料向西北移動，時速約14公里，橫過海南島，隨後進入北部灣。派比安正在本港西南500公里外掠過，隨後會逐漸遠離。受派比安的外圍環流影響，本港今日初時離岸及高地間中吹強風，一號戒備信號會至少維持至中午12時。