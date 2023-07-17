派發二期消費券約100萬人要等下月領取 商舖食肆推優惠吸客力搶130億元

第二期消費券昨(16日)起派發，當局表示，約650萬市民獲核實資格領取，其中包括約22萬名新登記人士；不過，約100萬名使用八達通收取消費券的市民，或發現自己「攞唔到錢」，原因是未有在6月30日前用完第一期消費券，而無法領取第二期券額。另外，不少商場、飲食業團體早已大事張揚推出優惠吸客，爭取今輪投入市場約130億元的消貴金額。有酒樓昨午指，消費券發放加上颱風臨近，酒樓生意反而更暢旺，較平時多一成半至兩成，並預期消費券的動力將持續半個月。
合資格市民大部分昨起可獲第二期的2,000港元消費券，而利用八達通領取消費劵的市民若未在上月30日前用完第一期消費券，則需要在本月底前達到相關消費額要求，下月16日始獲發第二期消費券，領取時間如此類推；最遲須在10月底前滿足相關要求。至於新合資格人士可於昨(16日)先領取第一期3,000港元消費券，餘下2,000港元，則需等到10月16日才獲發放。
有不少透過八達通領取消費券的市民昨早到港鐵站及便利店排隊「拍卡」，但部分人才發現未能領取，認為領取程序繁複。邵先生昨先到油麻地站拍卡，發現「攞唔到」第二輪消費劵，下午特意到旺角站再嘗試仍不果。他表示，4月時順利領取首輪期3,000元消費券，亦知道需要在6月30日之前全數用完，「我特登用到負錢，希望可以攞足！」他又指，曾致電八達通熱線但無法接通，更指要到始創中心的消費券辦事處查詢，「真係麻鬼煩」。而據「消費券適用範圍」，政府收費、水電煤繳費、醫院管理局收費等都不適用，相信不少市民或因為曾使用「領取消費券」的八達通作相關消費，以致未能用清首輪券額。
商場料營業額升25% 酒樓生意額增逾一成半
第二輪、過百億消費券金額，當然成為飲食及零售百貨業的「吸金」機會，不少店舖趁機推出優惠，如萬寧推出一日全場9折優惠、新地12大商場設送機票、商場現金券等；另外，飲食業界推出的「7.16飲食界慶回歸優惠活動」，有近1,600間食肆提供全單71折扣或指定菜式食品有特價等優惠。除了不少市民幫襯「71折」菜式外，昨日商場都人氣大旺；其中，新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司董事鍾秀蓮表示：「暑假一直是消費旺季，而今年是社會復常及通關後首個暑期，加上政府派發新一輪消費券，兩項利好因素將互相帶動，令夏日消費熱潮升溫。」她續指，新地十二大商場推出多重獎賞，成功吸引市民到場使用消費券，助商場人流和營業額按年分別上升20%及25%。
旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠則表示，消費券發放加上颱風臨近，酒樓生意更暢旺，較平時多一成半至兩成，「打風啲人去唔到新界遠足， 怕去完返屋企麻煩，所以出嚟喺市區飲下茶。」他認為，消費券對酒樓晚市幫助不大，因2,000元不能夠完全支付晚市飲食費用，故不少客人更傾向於把消費券用於飲茶。蘇相信，消費券會令不少老友記願意一星期「飲多幾次茶」，加上老友記們或會互相請客，預期帶動的消費能夠持續半個月。
陳茂波：注入額外約130億元消費力
財政司長陳茂波昨到新界光顧食肆，並購買小食及蔬果，並與市民聊天。他說，今次發放消費券將為零售及餐飲市道，注入額外約130億元消費力。經過3年運作，消費券計劃讓電子支付在香港更趨普及、覆蓋面更廣，累計個人電子儲值支付帳戶新增超過1,300萬個，企業帳戶新增超過22萬個。陳茂波稱，約100萬名使用八達通收取消費券的市民，在4月收到首期消費券後，在6月底或之前仍未全數用於合資格消費，因此未能趕及周日收取第二期券額；當中約三分之二的人士累計合資格消費與目標(即第1期消費券3,000元)少於500元，其餘大部分人仍相差少於1,000元。