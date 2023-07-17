派發二期消費券約100萬人要等下月領取 商舖食肆推優惠吸客力搶130億元

第二期消費券昨(16日)起派發，當局表示，約650萬市民獲核實資格領取，其中包括約22萬名新登記人士；不過，約100萬名使用八達通收取消費券的市民，或發現自己「攞唔到錢」，原因是未有在6月30日前用完第一期消費券，而無法領取第二期券額。另外，不少商場、飲食業團體早已大事張揚推出優惠吸客，爭取今輪投入市場約130億元的消貴金額。有酒樓昨午指，消費券發放加上颱風臨近，酒樓生意反而更暢旺，較平時多一成半至兩成，並預期消費券的動力將持續半個月。

合資格市民大部分昨起可獲第二期的2,000港元消費券，而利用八達通領取消費劵的市民若未在上月30日前用完第一期消費券，則需要在本月底前達到相關消費額要求，下月16日始獲發第二期消費券，領取時間如此類推；最遲須在10月底前滿足相關要求。至於新合資格人士可於昨(16日)先領取第一期3,000港元消費券，餘下2,000港元，則需等到10月16日才獲發放。

有不少透過八達通領取消費券的市民昨早到港鐵站及便利店排隊「拍卡」，但部分人才發現未能領取，認為領取程序繁複。邵先生昨先到油麻地站拍卡，發現「攞唔到」第二輪消費劵，下午特意到旺角站再嘗試仍不果。他表示，4月時順利領取首輪期3,000元消費券，亦知道需要在6月30日之前全數用完，「我特登用到負錢，希望可以攞足！」他又指，曾致電八達通熱線但無法接通，更指要到始創中心的消費券辦事處查詢，「真係麻鬼煩」。而據「消費券適用範圍」，政府收費、水電煤繳費、醫院管理局收費等都不適用，相信不少市民或因為曾使用「領取消費券」的八達通作相關消費，以致未能用清首輪券額。