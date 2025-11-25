派藝人吳家忻出席活動後被拖數　試當真入稟向公關公司追討近50萬欠款及利息

上月停運的YouTube頻道「試當真」在2022年與一間公關公司簽訂合約，安排旗下藝員Kayan9896參加公關活動，惟活動完成後遭「拖數」3年。試當真昨日(24日)入稟區域法院向該公司追討欠款及利息。司法機構網頁顯示，案件暫無聆訊排期。 原告為試當真有限公司，被告是布斯公關有限公司(Buzz PR & Company Limited)。入稟狀指，試當真與被告在2022年11月9日達成協議，由被告僱用試當真，提供「Ferragamo 22 x kayan9896」公關活動的藝員服務，並在同年12月9日支付整個活動的服務費11萬元，每延遲支付1個月，須額外支付10%逾期附加費。

逾期附加費達 38.5 萬元 協議期間吳家忻(藝名Kayan9896)是試當真旗下藝員，簽訂了藝員經紀合約，而試當真安排了她完成協議上的工作內容。在2023年約1月，試當真要求被告支付服務費，對方遲遲沒有付款。原告又多次要求被告支付費用，直至今年9月22日發出最後警告，被告仍未遵從協議付款。原告因此蒙受服務費及利息等損失，即11萬元服務費用及截至入稟當天累計35個月的38.5萬元逾期附加費。 案件編號：DCCJ6392/2025