流動賣魚車路邊「即揀即劏」 直擊檔主「走鬼」避食環巡查

流動賣魚車通街走，食環署人員「見到捉唔到」。本報發現將軍澳區有運載漁獲的貨車，每日下午都準時在區內一個紀律部隊宿舍外面，以流動形式在路邊開檔售賣海鮮，除提供「即揀即劏」的服務外，更接受居民電話預訂海鮮。遇到食環署人員巡查，該流動賣魚車更會「走鬼」，待執法人員離開又再開檔。有區議員直言，流動賣魚車非法賣魚，對持牌商戶造成不公，更存在食物安全風險，促當局加強打擊。 採訪：專題組 消防處百勝角已婚人員宿舍對開的巴士站，每日下午都熱鬧非常。記者一連數日在場觀察，每當有校車駛抵上址，從宿舍步出的家長都會趁著接放學，順道到停泊在路邊的流動賣魚車購買海鮮。駕駛流動賣魚車的男檔主，與不少宿舍居民表現熟絡，部分居民更會即場預訂海鮮，翌日下午再取。男檔主亦會推銷聲稱每天新鮮從海上捕獲的漁獲，包括龍蝦、鮑魚、蟶子及扇貝等。

售價較區內街市略貴亦不愁無客 「鮑魚100蚊4隻、老虎斑120蚊一條、蟶子160蚊6隻。你想要乜？我喺車上睇下有無，等你即揀即劏。」由於百勝角已婚人員宿舍地理位置較為隔涉，故即使其出售的海鮮，與將軍澳同區街市海鮮檔價格無異，甚至略貴，仍吸引大批宿舍居民爭相購買，部分更會自攜膠兜盛載。男檔主忙得不可開交，粗略估計短短半個鐘，收入已可達數千元。在較為空閒的時候，男檔主則會即場預先劏好部分漁獲，堆在一個發泡膠箱中，有時更會踩在放在地上劏魚的砧板，食物安全成疑。 有居民欲購買海斑及蟶子，他即熟練地攀上車，從車上分門別類的膠箱內撈出相應海鮮，再裝在一個膠袋內，並催促：「快啲、快啲、快啲！哎呀，嗰啲人就到，你揸住、你揸住，你自己揸住個袋先！我架車要開走架啦，哎呀，啲錢下次見到我先畀啦。」原來，該名男檔主口中所說的，正是食環署的執法人員。 事實上，車上印著食環署字樣的黃色車輛，每天都會到宿舍對開巡查及拍照紀錄。諷刺的是，根據記者連日觀察，署方人員未曾成功檢控該輛流動賣魚車。以本周二(17日)為例，非法賣魚車剛泊好在路旁做生意，不到10分鐘即有印著食環署字樣的車輛駛至，甚為警覺的檔主已跳上車踩油「走鬼」。待食環署人員下車時，流動賣魚車已絕塵而去。當食環署車輛駛離現場約半小時後，「走鬼」的流動賣魚車又折返，重新停泊在上址繼續擺賣。 按圖即睇檔主「走鬼」避食環署巡查過程