流感季節兒童重症死亡個案增 醫生學校籲盡快打針

近日天氣時涼時熱，市民更易感冒；根據數據，2023/24年度流感季節長達28周，兒童重症或死亡個案按年增三倍半，當中大部分無接種季節性流感疫苗。港大醫學院教授指，衛生署今年推先導計劃，為有意安排學生接種噴鼻式流感疫苗的中、小學提供服務，相信兒童會更易接受，提醒家長帶同子女接種疫苗。

6個月至6歲群組接種率仍偏低

港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華指，本港從今年一月第二個星期起，踏入流感季，於7月下旬結束，持續長達28周，他形容情況不尋常，或與「免疫負債」有關，兒童重症或死亡個案按年增三倍半，僅兩成半個案有接種季節性流感疫苗。

他又指，按衛生署數字，今年季節性流感疫苗接種率較去年升兩成，但6個月至6歲群組接種率仍偏低。而兒童有持續高燒、呼吸困難、心口痛、心跳加速等徵狀，應馬上將他們送院；又指每個流感季節主要流行的病毒均不同，須每年接種疫苗以預防感染，呼籲家長中盡快帶子女接種疫苗。