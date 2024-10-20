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2024-10-20 20:34:20

流感季節兒童重症死亡個案增 醫生學校籲盡快打針

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醫校呼籲家長安排學童及早接種疫苗。

醫校呼籲家長安排學童及早接種疫苗。

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近日天氣時涼時熱，市民更易感冒；根據數據，2023/24年度流感季節長達28周，兒童重症或死亡個案按年增三倍半，當中大部分無接種季節性流感疫苗。港大醫學院教授指，衛生署今年推先導計劃，為有意安排學生接種噴鼻式流感疫苗的中、小學提供服務，相信兒童會更易接受，提醒家長帶同子女接種疫苗。

6個月至6歲群組接種率仍偏低

港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華指，本港從今年一月第二個星期起，踏入流感季，於7月下旬結束，持續長達28周，他形容情況不尋常，或與「免疫負債」有關，兒童重症或死亡個案按年增三倍半，僅兩成半個案有接種季節性流感疫苗。
他又指，按衛生署數字，今年季節性流感疫苗接種率較去年升兩成，但6個月至6歲群組接種率仍偏低。而兒童有持續高燒、呼吸困難、心口痛、心跳加速等徵狀，應馬上將他們送院；又指每個流感季節主要流行的病毒均不同，須每年接種疫苗以預防感染，呼籲家長中盡快帶子女接種疫苗。

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醫校呼籲家長安排學童及早接種疫苗。 香港幼兒教育人員協會會長周慧珍會長 香港幼兒教育人員協會副主席潘秀瓊修女校監 噴鼻式流感疫苗示範。 噴鼻式流感疫苗示範。

推先導計劃學生可接種噴鼻式流感疫苗

2024/25年度季節性流感疫苗學校外展計劃已經展開，關日華稱，衛生署今年推先導計劃，為有意安排學生接種噴鼻式流感疫苗的中、小學提供服務，過程快速、無痛，相信兒童會更易接受。

香港幼兒教育人員協會會長周慧珍指，有不少家長對安排子女打針出現「疫苗猶豫」，對打針持保留態度，建議當局為學校提供單張，以便向家長宣傳接種疫苗。

同時應打新冠疫苗

除預防流感以外，關日華亦提醒需要及盡快接種新冠疫苗，以預防雙疫夾擊；而部分患者感染流感及常見呼吸道病毒後，如有肺炎或嚴重呼吸系統感染，會出現呼吸困難的徵狀，病情會比較嚴重。

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