流感季節料下月初達高峰期 許樹昌籲盡快接種流感疫苗

本港踏入冬季流感季節，公立醫院流感個案入住率近日持續上升。中大呼吸系統科講座教授許樹昌估計下月初會迎來高峰期，至大約3月中才回落，呼籲市民盡快接種流感疫苗，農曆新年外出期間亦應注意個人衛生，包括在人多擠迫的地方佩戴口罩。

11日內最少34人染流感亡

今個月第二周(1月5日至11日)衛生防護中心共錄得37宗成人確診流感，並需要入住深切治療部或死亡的個案，當中有25人未曾接種流感疫苗，嚴重個案中有15人死亡；第三周的首4日(1月12至15日)，更添19宗死亡個案，即11日內最少34人因染流感死亡。許樹昌昨在一個電台節目預計，本港下月初會到達流感高峰期，然後維持6至8個星期，有機會持續到3月中。