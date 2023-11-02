流感新冠恐冬季齊夾擊 袁國勇：下場大流行或源自禽鳥和豬流感病毒

本港天氣逐漸轉涼，香港感染及傳染病學會預料，踏入冬季將同時出現流感和新冠肺炎感染高峰，又舉例稱瑪麗醫院近兩周新冠重症患者數目有上升趨勢，料本月底和下月將迎來新冠高峰期。港大微生物學系講座教授袁國勇等學者則相信，新發傳染病將陸續有來，估計下一場大流行或源自禽鳥和豬的流感病毒，建議透過監察和篩選具大流行潛力的病毒，及早防範。

目前本港新冠肺炎活躍程度保持平穩、季節性流感整體活躍程度下降。香港感染及傳染病醫學會理事會成員、港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅稱，夏季流感高峰期已經完結，但近日新冠病毒陽性比例呈上升趨勢，相信即將在本月底至下月初迎來新冠高峰期。他以瑪麗醫院的情況為例指，最近一、兩星期入院的新冠重症患者數目增加，部分更要入住深切治療部。 孔繁毅引述研究稱，高危人士在出現病徵3日內服用新冠口服藥，住院率和死亡率可大減九成。政府現正採購新一代能針對變異病毒株XBB的新冠疫苗，但他相信疫苗到港時已出現新一波感染，呼籲市民特別是長者或長期病患者等高危人士，感染新冠肺炎後要盡快求診和用藥，減低併發症和入院機會，強調治療時間十分關鍵。

學會提醒高風險人士

勿輕視新冠病毒 學會又引述一項國際研究指，屬高風險群組的香港受訪者當中，僅三成認為自己屬高風險人士、六成多不認為自己屬高危，而曾經或懷疑曾染疫的香港受訪者當中，有46%未有求醫，原因包括不擔心症狀嚴重程度、認為求醫是浪費醫生時間等。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜呼籲，市民特別是高風險人士不能輕視新冠病毒，一旦感染應盡快求醫。 盧寵茂暫無意重設

門診現場派籌 在醫學界呼籲求醫的同時，立法會議員周浩鼎關注市民難以透過致電預約醫管局普通科門診服務，質疑電話系統形同虛設，又問到能否透過推行更多視像診症，騰出門診名額照顧長者需要。醫務衛生局長盧寵茂回應稱，系統電話線已增至800條，但承認可提升空間已經有限，又說視像診症處理偶發疾病的首次診症時，在醫學上有限制、會減低醫護處理個案效率。對於立法會議員楊永杰建議門診向長者現場派籌，盧寵茂直言要老人家日曬雨淋排隊，並不是科學化及能照顧他們的安排，暫無意重設現場派籌。