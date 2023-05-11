流感新冠病毒夾擊 急症室續爆滿 日均6千人求診 醫管局籲輕症者勿前往

公司、屋企又有人中招！本港近月備受流感和新冠肺炎夾擊，公立醫院急症室每日平均逾6,000人次求診，內科病房「爆滿」，使用率平均超過100%。醫管局指，情況對急症室和住院服務構成壓力，會調動人手到急症室支援和加開病房應付，又預計未來數周感染新冠肺炎的病人會繼續增加。有立法會議員關注，多間院舍近期再次爆疫，政府指醫管局會優先治療院舍確診者，醫管局亦稱會加強支援安老院舍，避免大量院舍病人到急症室求診。 公立醫院急症室在季節性流感高峰期下經常爆滿，今年更受到新冠肺炎夾擊。醫管局指，最近日均求診人次達6,000，周一、二更分別有約6,600和6,400人次求醫，而內科病房的病床使用率也超過100%。以往每日平均約有950名病人入住內科病房，當局稱最近兩、三星期因流感和新冠肺炎，入院人數漸漸上升，最高的一日達1,200人。最近大部分入院病人都相對年長，約三至五成入院時有發燒，另每日約有400名新冠患者入院，佔單日約25%至33%。現時醫管局約有2,100名新冠病人留醫，78%屬65歲或以上患者，年齡中位數為78歲。醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢稱，當中兩至三成患者要聞氧氣、27人要插喉協助呼吸，但整體患者的病徵都較輕微。他形容，嚴重程度雖然較去年同期低，但由於數字上都算多病人，病房情況仍然嚴峻。醫管局聯網服務總監鄧耀鏗補充，近期數據顯示流感個案應該已到頂峰，反而新冠肺炎感染人數在未來數周應會持續攀升，促請市民切勿掉以輕心。

北大嶼香港感染控制中心加病房應付 醫管局指，已制定好應變計劃，包括調動人手支援急症室、密切監察各醫院病人接收情況等，應付急增的需求、加快病床流轉。鄧耀鏗預告，部分到急症室求診的非緊急個案輪候時間或會延長，呼籲病徵輕微的病人改往普通科門診或向私家醫生求診。另外，位於赤鱲角的北大嶼山醫院香港感染控制中心即日起加開一個病房，連同已運作的病房可提供約140張病床，主要接收情況不容許出院的新冠病人，但醫管局現階段毋須調整非緊急服務。世界衛生組織日前宣布，新冠肺炎不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」，醫務衛生局長盧寵茂昨出席立法會大會稱，醫療系統防治能力和整體社會應對能力已大幅提升，新冠肺炎對本地公共衛生構成的風險已明顯降低。「A4聯盟」林素蔚指，據其了解多間院舍近日再次爆發疫情，盧寵茂回應稱醫管局會繼續支援和優先治療院舍確診者，而醫管局昨亦提到將透過社區老人評估小組，加強支援安老院舍，避免大量院舍病人往急症室求診。