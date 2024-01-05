流感新冠 兩疫夾擊 促市民快打疫苗

本港流感和新冠肺炎個案近期呈上升趨勢。衛生防護中心表示，本港目前流行H3甲型流感，佔整體個案79%，其次是佔13%的乙型流感和8%的H1甲型流感，預料下星期會進入流感高峰期，呼籲市民盡快接種流感和新冠疫苗，亦建議市民在人多、空氣不流通或乘搭公共交通期間佩戴口罩。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近期數據顯示公立醫院流感入院比率達0.48，升穿0.25的基線水平，而最新的流感實驗室檢測陽性比率亦升至8.49%，接近基線水平，預料兩個數據下周會繼續上升。衛生防護中心緊急應變及項目管理處主任歐家榮指，今個季度的季節性流感疫苗接種計劃推出至今約3個月，截至周一(1日)共接種170萬劑，較去年同期多兩成。