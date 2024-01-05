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2024-01-05 04:30:54
日報

流感新冠 兩疫夾擊 促市民快打疫苗

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流感高峰

衛生防護中心料本港下周進入流感高峰期。(蘇文傑攝)

本港流感和新冠肺炎個案近期呈上升趨勢。衛生防護中心表示，本港目前流行H3甲型流感，佔整體個案79%，其次是佔13%的乙型流感和8%的H1甲型流感，預料下星期會進入流感高峰期，呼籲市民盡快接種流感和新冠疫苗，亦建議市民在人多、空氣不流通或乘搭公共交通期間佩戴口罩。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近期數據顯示公立醫院流感入院比率達0.48，升穿0.25的基線水平，而最新的流感實驗室檢測陽性比率亦升至8.49%，接近基線水平，預料兩個數據下周會繼續上升。衛生防護中心緊急應變及項目管理處主任歐家榮指，今個季度的季節性流感疫苗接種計劃推出至今約3個月，截至周一(1日)共接種170萬劑，較去年同期多兩成。

新冠病毒活躍程度增

新冠病毒方面，張竹君指活躍程度出現明顯升勢，其中JN.1有機會取代XBB成為本港主流變異株，但重申未有報告顯示JN.1較其他變異病毒株嚴重。她又提到，本港最近出現兩宗兒童感染新型肺炎後嚴重的個案，情況值得關注。歐家榮補充，高風險人士應在距離上一針或上一次感染6個月後，再次接種新冠疫苗。至於其他上呼吸道感染病毒，中心指鼻病毒和腸病毒兒童入院比例約23%、腺病毒就是21.9%，兩者都呈下降趨勢，副流感則佔一成。因感染肺炎支原體而需留院的兒童數目早前急增，中心表示近數星期同樣已呈下降趨勢。

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