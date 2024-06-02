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2024-06-02 16:43:28

流感疫苗｜專家指兒童接種率不足八成　梁熙倡納兒童接種計劃增接種率

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民建聯召開記者會關注兒童接種流感疫苗情況。(民建聯提供)

民建聯召開記者會關注兒童接種流感疫苗情況。(民建聯提供)

本港冬季流感季節持續，衞生防護中心截至上月29日數據顯示，今季共錄得911宗嚴重或死亡流感個案，包括28宗未成年個案。港大兒童及青少年名譽臨床副教授關日華指，目前兒童流感疫苗接種率不足八成，當中6歲至11歲組別更只得68%，又認為家長在新型肺炎疫情後有疫苗猶豫。

噴鼻式減活流感疫苗作用機制是模仿經鼻子感染的自然過程，使身體誘發更強和更持久免疫保護。(資料圖片／陳奕釗攝) 關日華(中)認為，家長在新型肺炎疫情後有疫苗猶豫。(民建聯提供) 曾祈殷(中)提醒市民接種流感疫苗前，都應了解接種須知。(民建聯提供) 梁熙(右)建議港府將流感疫苗納入「香港兒童免疫接種計劃」。(民建聯提供) 梁熙(後排左二)早前出席兒童流感疫苗接種活動。(梁熙FB)

關日華倡加強公眾認識流感疫苗

關日華建議，政府必須加強公眾對流感疫苗的認識，例如哮喘並非噴鼻式流感疫苗的使用禁忌等，提升大眾信心去接種疫苗、降低流感交叉感染風險，從而提高家長對兒童流感接種的意願和防護措施。

香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，預早接種流感疫苗能安全和有效預防感染季節性流感和其併發症。目前本港採用的流感疫苗，主要為較傳統、透過肌肉注射的注射式滅活流感疫苗，以及作用機制是模仿經鼻子感染的自然過程，使身體誘發更強和更持久免疫保護的噴鼻式減活流感疫苗。他提醒市民不論接種哪款疫苗，事前都應了解接種須知，同時呼籲市民時刻注意個人衞生。

盼衞署派員到校增接種率

民建聯衞生事務發言人、立法會議員梁熙指，現有流感疫苗接種計劃和學校外展計劃，比較依賴家長及學校主動參與，建議港府參考澳門做法，把流感疫苗納入「香港兒童免疫接種計劃」，由衞生署會派人適時到全港學校為學童接種疫苗，期望藉此提高接種率，進一步降低校園及社區爆發風險。

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▼衞生防護中心注意衞生防流感建議▼

衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖) 衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖) 衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖) 衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖) 衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖)
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