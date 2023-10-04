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2023-10-04 10:32:09

流感疫苗｜醫管局明起分階段為合資格人士接種　料長假期外遊及聚會或增流感個案 (另附診所價錢連結)

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流感疫苗｜醫管局明起分階段為合資格人士接種(鍾式明攝)

流感疫苗｜醫管局明起分階段為合資格人士接種(鍾式明攝)

醫管局明日起分階段為合資格人士接種季節性流感疫苗，公立醫院、專科及普通科門診均有提供免費接種服務。首階段會先為到醫管局門診求醫或覆診的高風險兒科病人、65歲或以上長者、智障及傷殘人士等打針。到本月24日起，並非求醫的長者都可以到門診接種疫苗。至於飼養、屠宰家禽或豬隻的人士，則可在本月30日起帶同轉介信，到門診免費打針。

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長假期外遊及聚會或增流感個案

醫管局表示，世衛預料今年冬季流行的維多利亞類甲型流感H1N1病毒株，在香港屬於較新型病毒，感染後會較容易出現嚴重併發症，加上過去3年新冠疫情期間，普遍市民更注重個人衞生，相對較少流感個案，社區的流感防疫力較低，相信不少人沒有抗體。

醫管局續指，留意到普通科門診的流感病人有所增加，流感病毒活躍程度提升，亦估計不少市民在長假期外遊及聚會，或會增加流感個案。冬季流感高峰期一般是1月至4月，而接種疫苗後需要約2至4個星期才會產生抗體，呼籲合資格市民盡早在本月至下月的「黃金時間」接種疫苗，預防一旦感染，出現肺炎及腦炎重症，甚至死亡的風險。

甲型流感預防方法（am730製圖） 甲型流感預防方法（am730製圖） 甲型流感預防方法（am730製圖） 甲型流感預防方法（am730製圖） 甲型流感預防方法（am730製圖）

流感及甲型流感是甚麼？

季節性流行性感冒(流感)是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。而甲型流感是流感病毒的其中一種類型。

香港最常見的流感種類？

可感染人類的季節性流感病毒有三種類型：甲型、乙型和丙型。在香港，甲型和乙型比較常見。

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