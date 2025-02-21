流感肺炎球菌夾擊可致病情嚴重 外遊前宜接種疫苗兼帶齊應急藥物

港人外遊前會購買旅遊保險，其實旅行期間的醫療健康保障同樣重要。多地正值流感高峰期，有專家便指出，一旦染上流感及肺炎球菌可引致嚴重感染，建議市民出發前最重要是先接種預防疫苗，以免外遊時因語言溝通障礙而延誤治療。另有調查揭露港人對旅遊醫學諮詢認識不足，即使知道個別地區有疫症爆發，也不知道需要注射特定疫苗作提防。 外遊感染流感併發肺炎的個案偶有發生，香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授及傳染病科主管孔繁毅表示，人體受到病毒感染，上皮細胞會受到破壞，導致免疫功能失調，並造成體內黏膜的保護力下降，增加受到細菌感染的機會。一旦同時受到病毒和細菌合併感染，臨床症狀會更嚴重，若此時身處較偏遠的旅遊地點，未能即時獲得適當治療，便會增加患者入院或死亡風險。病毒感染就以流感病毒最為人熟悉，而細菌中，肺炎球菌亦是最常見引致肺炎及其他嚴重感染的細菌之一，除了可引致肺炎外，還可致鼻竇炎、中耳炎、腦膜炎、菌血症等嚴重感染，所以及早預防很重要。

受訪市民忽視旅遊醫學的重要性 香港疫苗及旅遊醫學會本月在旺角隨機訪問了124名市民，了解他們外遊有否進行旅遊風險評估，結果發現，僅得12%受訪人士認識甚麼是旅遊醫學，3%受訪者表示外遊前會考慮進行旅遊醫學諮詢，但實際上只有少於1%人士表示曾於外遊前作旅遊醫學諮詢。 調查又發現，不少人低估了旅遊期間的染病風險，只有33%受訪人士知道現時有哪些地區出現疫情爆發。僅5%人知道到前往個別國家，需接種特定疫苗作保護。有多達85%人表示即使到高風險地區也不考慮接種相關疫苗，結果令人意外。 該會會長、國際旅遊醫學及疫苗注射專家梁家偉表示，市民可參考該會關於旅遊醫學紅綠燈的風險評估系統，包括從三大方向評估風險，即為旅遊地區、個人健康及可預防疾病作出評估。經評估後的風險若較高，便應在出發前採取保護措施，包括準備應急藥物，接種相關疫苗，例如注射肺炎球菌、流感或呼吸道合胞病毒等疫苗，從而減低受感染風險，或病情嚴重程度。

打流感針

出發前了解旅遊地點的醫療設備 該會高級講師兼英國註冊藥劑師黎倚華指出，除了要接種預防疫苗外，市民出發前，要留意旅遊當地的傳染病爆發情況，並參考其學會關於港人熱門旅遊地區的疫苗接種指引。掌握當地的醫療設施和醫療體系；注意食物及個人衞生；保持與家人、朋友或旅伴通訊和互助。萬一旅遊期間感到不適，例如有傷風感冒症狀，應及早服用攜帶的應急藥物作紓緩。免疫力較弱人士及長期病患者，外遊前應諮詢醫生的意見。