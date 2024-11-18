流感高峰期隔離病房用量或變緊張　曾德賢：作為國際城市難免傳染病傳入

任何人一生都會感染傳染病，如流感、腸胃炎等，這啟發了醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢投身傳染病科。現時傳染病中心有108張病床，曾德賢稱容量始終有上限，又說連同分布在不同公立醫院的隔離病床數目，全港合共有約1,400張病床。冬季流感高峰期將至，他預期屆時隔離病房容量或會變得更緊張，直言病床當然愈多愈好，但也需要有取捨和平衡，「多啲病床即係要多啲醫護。」

坦言大型傳染病「唔會係最後一次」 被問到肆虐數年的新型肺炎會否重臨香港，曾德賢坦言這類大型傳染病「唔會係最後一次」，因為這些RNA病毒會不斷變異，又說當人與動物接觸愈見頻繁、人的流動愈多，就會把以往只在個別地方才有的傳染病帶到其他地方，舉例稱登革熱也不時有輸入個案。他續指，雖然醫療進步使人均壽命延長，但部分病人接受治療後不代表身體狀況有很大改善，甚至免疫系統可能減弱，「一感染(傳染病)就好大鑊」，不忘呼籲市民接種流感疫苗預防。

曾德賢又稱，香港作為國際城市「有啲事冇辦法避」，例如境外傳染病患者待入境後才發病，「過關嗰時冇事，唔會有發燒等病徵，冇辦法處理」，強調沒有國家能夠做到阻截所有外地傳染病患者入境，「作為國際城市要面對唔同地方嚟嘅人，只能希望有病嘅人要求醫，唔好將菌傳播開去。」