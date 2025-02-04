流感高峰未到頂 本港4周122人亡 北半球多區流感肆虐 衛生防護中心促打疫苗

台灣女藝人徐熙媛(大S)於日本旅遊期間因流感併發肺炎離世，終年48歲。徐的死訊令人感哀傷惋惜外，亦再次觸動港人擔心「流感殺人」的神經。當中，日本為港人喜愛的旅遊地點，當地自去年入冬以來流感大爆發，而本港則於上月初踏入冬季流感季節，首四周已錄199宗須入住深切治療部或死亡的成人個案，當中122人死亡。有專家認為，港人赴日如同從一個流感未流行的地方前往一個高度流行的地方，感染風險自然較高；亦有感染及傳染病科專科醫生接觸到從日本返港的中年婦人，指她本身在日時已感不適，回港後證實同時確診甲型流感和甲型鏈球菌。

本港上月初進入流感季節，衛生防護中心指首四周已錄得199宗需要入住深切治療部或死亡的成人個案，比上一個流感季節同期的127宗多，有逾七成嚴重或死亡個案沒有接種流感疫苗。首四周個案包括122宗死亡個案，近九成涉及65歲或以上人士，另外中心同期累計接獲9宗兒童流感相關之嚴重併發症個案，7宗未有接種流感疫苗。 衛生防護中心總監徐樂堅稱，目前北半球眾多地區的流感活躍程度持續上升或維持在高水平，包括內地、日本、韓國和歐洲等地，呼籲前往外地的市民在出發前留意目的地流感情況和做好個人保護措施。他續說，病毒活躍程度在進入流感季節後，會持續攀升一段時間才到頂，現時數據顯示程度仍處於上升階段。截至前日，本年度季節性流感疫苗接種計劃共接種約193.2萬劑疫苗，比去年同期增加約6.4%，徐樂堅呼籲所有年滿6個月的人士，除有已知禁忌症外應立即接種流感疫苗。



流感高峰未到頂 本港4周122人亡

梁子超：心肺相關疾病或增重病風險 本港在過去數年新冠疫情肆虐期間，未有出現流感高峰期，疫情後也有許多市民在日常生活保持防疫意識。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，這些市民接觸流感的機會仍然很低，因此身體沒有補充對流感的免疫力。加上外遊時一般會舟車勞頓，若正值目的地流感爆發嚴重，未接種流感疫苗的人便較容易感染。梁子超指出，本港與台灣、日本的流感主流病毒株均為H1N1，但日本流感季節來得較早，情況相對港、台嚴重，如同於從一個流感未流行的地方前往一個高度流行的地方，感染風險自然較高，特別是旅行期間市民容易到訪人多的地方。大S生前有多次癲癇病史，他認為未必與其感染流感致死直接相關，但指出心臟和心肺相關疾病會增加流感帶來的風險，強調長期病患者在外遊前應先控制好基礎疾病，確保身體狀況穩定。

五旬婦日本返港 確診流感甲鏈命危 感染及傳染病醫學會會長林緯遜認為，老弱等高風險群組現時到日本會有較高風險感染流感和出現併發症，建議他們要打流感針，並鼓勵非高風險群組接種流感疫苗，不幸感染後可減低病徵嚴重程度或併發症風險。他又說，最近接觸過一名本身健康良好的50多歲女病人，她離開日本大阪前已經感到不適，回港後向林求醫，證實同時確診流感和俗稱「食肉菌」的甲型鏈球菌，現情況危殆仍在留醫，其間一度要入住深切治療部。

林緯遜並提到，日本冬季的室內會開暖氣，呼籲市民在空氣不流通和人煙稠密的地方佩戴口罩預防，直言即使感染流感後不會惡化成重症，「去旅行病都唔過癮啦。」