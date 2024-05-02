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2024-05-02 18:13:04

流感｜中大研計算模型可預測病毒變異　助疫苗研發

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中大研究出一套精準計算模型，能預測流感病毒基因演變，有助疫苗研發。(中大提供)

中大研究出一套精準計算模型，能預測流感病毒基因演變，有助疫苗研發。(中大提供)

本港流節性流感不時肆虐！中大醫學院研究團隊研究出一套精準計算模型「beth-1」，如「天氣預報」般能預測出兩年後流感病毒將出現的變異，有助疫苗研發，當中在設計流感疫苗時選擇最具代表性的病毒株，加強疫苗保護功效。有關研究詳情已於《自然通訊》期刊發表。

徐仲鍈教授指，beth-1的開發是將跨學科合作轉化為可即時使用工具的優秀範例。模型在病毒學實驗室、疫苗製造商和衞生機構方面，都具有廣泛的應用潛力，可用於流感疫苗株的選擇。(中大提供) 王海天教授表示，研究團隊正與內地的科研機構合作進行動物實驗，以開發更具保護功效的疫苗。(中大提供)

可提前年半至兩年預測病毒株變異

病毒會變異，流感病毒亦不例外，流感疫苗要因應病毒基因進化，每年定期更新疫苗病毒株。中大醫學院團隊自2016年起進行針對性研究，研發出預測病毒基因演變的計算模型「beth-1」。團隊表示模型參考了10個國家和地區的病毒基因、流行病學，以至氣象學等數據，可提前年半至兩年，預測流感病毒株的變異，經驗證近九成預測結果甚至比當季使用的疫苗株更準確。

研究是由統計學、計算生物學、流行病學、病毒學和免疫學等多個學科的專家合作而成。中大賽馬會公共衞生及基層醫療學院副教授王海天指，團隊用過去17個流感季，再用每個流感季預測下個流感季，以此逐年預測和驗證，而為了確保模型的準確性，還做了3年前瞻性預測，將每個變異的特徵計算出來，例如變異的演化速度等，故能做到更精準的效果。

指預測新冠病毒變異難度較高

被問到模型能否預測新冠病毒的變異，王海天指新冠基因多樣性更加多，未形成如流感般比較規律的循環模式，若以新冠病毒的演化預測是更困難的事情，在「beth-1」基礎上需要加入更多數據、更複雜的模型去解決。

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衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖) 衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖) 衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖) 衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖) 衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖)
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