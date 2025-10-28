流感｜兩歲以下兒童接種率僅10%　衞生署籲學校盡量提前疫苗接種

衞生署署長林文健今日(28日)上午到北角蘇浙小學(國際部)，視察季節性流感疫苗學校外展接種的安排，同時呼籲學校盡早完成疫苗接種活動，為家長提供便利，合力提高接種率，減低學童因感染季節性流感而出現重症或死亡的風險。
已有23間學校提前疫苗接種
林文健指，衞生防護中心今年提早於6月初開始接受學校報名參加季節性流感疫苗學校外展計劃，現有約2,300間學校會舉行外展活動，開學至今已有約980間學校舉行，另外共約2,190間學校會於下月底或之前進行。早前，已有23間學校應中心呼籲，將原訂於12月或明年1月舉行疫苗接種活動學校，提前至下月底前舉行疫苗接種活動。面對夏季和冬季流感有可能重疊，他呼籲原訂於12月舉行疫苗接種活動的學校，盡可能提前舉行疫苗接種活動。
677宗學校爆發個案
徐樂堅表示，根據過往經驗，學校參與計劃能顯著提高學童流感疫苗接種率逾一倍。本港正值夏季流感季節，學校的流感樣疾病爆發個案自上月起大幅上升。截至昨日(27日)，開學後涉及學校的爆發個案共有677宗，由開學至今錄得14宗涉及兒童流感的嚴重個案，當中包括一宗死亡個案，年齡介乎2至17歲，其中11人過往的健康狀況良好。按目前分析，流感活躍程度在未來幾星期預計會維持在較高水平。另一方面，氣溫下降，病毒一般會較活躍。
林文健指，計劃開展至今，各項流感疫苗接種計劃共接種超過100萬劑疫苗，較去年同期上升約5.4%，但6個月至兩歲以下兒童的覆蓋率相對偏低，只有約10%，呼籲家長安排子女參加流感疫苗接種，並同教導家長接種疫苗的重要性，以推動更多幼童接種疫苗，提高覆蓋率，加強保障小朋友。