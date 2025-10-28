熱門搜尋:
流感｜兩歲以下兒童接種率僅10%　衞生署籲學校盡量提前疫苗接種

兩歲以下兒童流感疫苗接種率僅10%，衞生署籲學校盡量提前接種。(政府新聞處)

衞生署署長林文健今日(28)上午到北角蘇浙小學(國際部)，視察季節性流感疫苗學校外展接種的安排，同時呼籲學校盡早完成疫苗接種活動，為家長提供便利，合力提高接種率，減低學童因感染季節性流感而出現重症或死亡的風險。

已有23間學校提前疫苗接種

林文健指，衞生防護中心今年提早於6月初開始接受學校報名參加季節性流感疫苗學校外展計劃，現有約2,300間學校會舉行外展活動，開學至今已有約980間學校舉行，另外共約2,190間學校會於下月底或之前進行。早前，已有23間學校應中心呼籲，將原訂於12月或明年1月舉行疫苗接種活動學校，提前至下月底前舉行疫苗接種活動。面對夏季和冬季流感有可能重疊，他呼籲原訂於12月舉行疫苗接種活動的學校，盡可能提前舉行疫苗接種活動。

圖示林文健及徐樂堅與準備接種季節性流感疫苗的學生聊天。(政府新聞處) 圖示林文健及徐樂堅在學校代表陪同下視察學生接種噴鼻式減活流感疫苗。(政府新聞處) 圖示林文健及徐樂堅在學校代表陪同下視察學生接種注射式滅活流感疫苗。(政府新聞處)

677宗學校爆發個案

徐樂堅表示，根據過往經驗，學校參與計劃能顯著提高學童流感疫苗接種率逾一倍。本港正值夏季流感季節，學校的流感樣疾病爆發個案自上月起大幅上升。截至昨日(27)，開學後涉及學校的爆發個案共有677宗，由開學至今錄得14宗涉及兒童流感的嚴重個案，當中包括一宗死亡個案，年齡介乎217歲，其中11人過往的健康狀況良好。按目前分析，流感活躍程度在未來幾星期預計會維持在較高水平。另一方面，氣溫下降，病毒一般會較活躍。

林文健指，計劃開展至今，各項流感疫苗接種計劃共接種超過100萬劑疫苗，較去年同期上升約5.4%，但6個月至兩歲以下兒童的覆蓋率相對偏低，只有約10%，呼籲家長安排子女參加流感疫苗接種，並同教導家長接種疫苗的重要性，以推動更多幼童接種疫苗，提高覆蓋率，加強保障小朋友。

有關最新的資訊，市民可參閱中心流感網頁疫苗接種計劃專頁以了解詳情。

流感防疫小物，日本旅遊注意（am730製圖） 流感防疫小物，口罩（am730製圖） 流感防疫小物，酒精洗手液（am730製圖） 流感防疫小物，益生菌 R1乳酪（am730製圖） 流感防疫小物，維他命C水溶片（am730製圖） 流感防疫小物，蜂膠噴劑（am730製圖） 流感防疫小物，感冒藥物（am730製圖） 流感防疫小物，喉糖（am730製圖）

