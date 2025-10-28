流感｜兩歲以下兒童接種率僅10%　衞生署籲學校盡量提前疫苗接種

衞生署署長林文健今日(28日)上午到北角蘇浙小學(國際部)，視察季節性流感疫苗學校外展接種的安排，同時呼籲學校盡早完成疫苗接種活動，為家長提供便利，合力提高接種率，減低學童因感染季節性流感而出現重症或死亡的風險。

已有 23 間學校提前疫苗接種

林文健指，衞生防護中心今年提早於6月初開始接受學校報名參加季節性流感疫苗學校外展計劃，現有約2,300間學校會舉行外展活動，開學至今已有約980間學校舉行，另外共約2,190間學校會於下月底或之前進行。早前，已有23間學校應中心呼籲，將原訂於12月或明年1月舉行疫苗接種活動學校，提前至下月底前舉行疫苗接種活動。面對夏季和冬季流感有可能重疊，他呼籲原訂於12月舉行疫苗接種活動的學校，盡可能提前舉行疫苗接種活動。