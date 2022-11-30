流感｜冬季服務高峰期將至　醫管局料外遊多增風險

黃立己(右)預計今年度高峰期的風險會較過往兩年高；旁為梁堃華。(陳奕釗攝)

醫管局數據顯示，去年流感高峰期的急症室求診及經急症室內科入院的人次，已回復至接近新型肺炎爆發前的水平。醫管局總行政經理(聯網運作)黃立己稱，隨市民外遊增加和社交距離措施放寬，流感個案開始輕微上升。他續指，明白今年或會有較多私家醫生外遊，令病人於長假期需要到急症室求診，料今年度高峰期風險會較過往兩年高。

本港天氣開始轉冷，醫管局明日(12月1日)起啟動一系列應變措施應付冬季服務高峰期，包括加開394張恆常病床、按需要開設約800張臨時病床，並繼續招聘醫生、護士等全職和兼職人手，以及計劃預留18,000個普通科門診額外服務名額。當局指，本年度會預留7.9億元應付高峰期。

呼籲非外遊私家醫生長假照應診

新界東醫院聯網部門主管(家庭醫學)梁堃華補充，港人外遊後或將流感病毒帶回港，然後病毒有機會經聚會容易傳播開去。黃立己呼籲，私家醫生和中醫於長假期間如非外遊，便應如常應診照顧病人。

開支方面，醫管局本年度預留7.9億元應付高峰期，與上年度逾7億元相若。就上年度最終只花費約5.4億元、未有用盡撥款，黃立己解釋因去年入院的病人數目不多。

另外，現時有逾2,700名新型肺炎確診者留院，但醫管局暫毋須調整非緊急服務。黃立己稱，明白隨着疫情防控常態化，都要預計每日有數千名確診病人，因此希望盡量有效運用醫院的病床，令非緊急服務不會影響。