流感｜冬季高峰期　醫管局擬加開103張病床及提供5至10%額外門診名額

為應對冬季流感高峰期，醫管局計劃加開103張病床、為普通科門診診所提供5至10%額外服務名額、18間普通科門診亦會在聖誕及農曆新年長假期加強服務。另外，醫管局會聘用中介護士和支援人員、實施特別薪酬計劃，鼓勵現職醫護參與服務高峰期相關工作。

汲取新冠疫情的經驗後，醫管局將加強對安老院舍長者的外展服務支援，並在合適情況下提供遙距醫療服務，又會啟動緊急應變指揮中心，確保能夠有效調動醫管局設施和資源。醫管局總行政經理李立業說，北大嶼山感染控制中心仍在備用狀態，必要時可以啟動，但在醫管局的應對措施下，有信心可以應付這個冬天。