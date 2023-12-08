流感｜冬季高峰期　醫管局擬加開103張病床及提供5至10%額外門診名額

為應對冬季流感高峰期，醫管局計劃加開103張病床、為普通科門診診所提供5至10%額外服務名額、18間普通科門診亦會在聖誕及農曆新年長假期加強服務。另外，醫管局會聘用中介護士和支援人員、實施特別薪酬計劃，鼓勵現職醫護參與服務高峰期相關工作。
汲取新冠疫情的經驗後，醫管局將加強對安老院舍長者的外展服務支援，並在合適情況下提供遙距醫療服務，又會啟動緊急應變指揮中心，確保能夠有效調動醫管局設施和資源。醫管局總行政經理李立業說，北大嶼山感染控制中心仍在備用狀態，必要時可以啟動，但在醫管局的應對措施下，有信心可以應付這個冬天。
瑪嘉烈醫院內科及老人科副部門主管楊耀昌表示，近日新冠病毒活躍程度保持平穩，而目前本港流感的活躍程度維持低水平，陽性百分比為4.52%，低於9.21%的基線水平。
入院兒童多重感染
截至昨天，本港公立醫院兒科病房入住率達97%，平均每日入院人數超過200人，主要是呼吸道感染。東區醫院兒童及青少年科部門主管李國彪說，兒童在暑假期間的入院數字輕微回落，但之後一直處於高水平，很多入院兒童有多重感染，形容病源「百花齊放」。其中鼻病毒及腸病毒個案佔40%，副流感病毒及腺病毒各佔20%，情況令人擔心，呼籲家長為子女安排接種流感及新冠疫苗。