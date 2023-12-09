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2023-12-09 11:07:56

流感｜劉宇隆料本港將進入新一波活躍期　促盡快接種疫苗

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流感｜劉宇隆料本港將進入新一波活躍期　促盡快接種疫苗

流感｜劉宇隆料本港將進入新一波活躍期　促盡快接種疫苗

本港步入冬季，港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆在電台節目提到，近日氣溫開始下降，香港及周邊地區將會步入下一波流感病毒活躍期，市民應盡快接種流感疫苗，尤其是長者，長期病患及兒童，以減低明年初流感病毒肆虐期間，學校及院舍爆發流感的情況，以及重症死亡和入院人數。

許樹昌料肺炎支原體感染個案會維持上升趨勢

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肺炎支原體感染會維持上升趨勢

對於肺炎支原體感染方面，中大呼吸系統科講座教授許樹昌在電台節目指，本港自8月開始，肺炎支原體感染個案已有上升趨勢，在8月份有約50宗，到9月至11月已由110增加至170宗，大部分患者都是出現上呼吸道病徵，例如發高燒、咳嗽、喉嚨痛等，當中約510%人患上肺炎。普遍患者年齡為40歲以下，高危人士如長者及免疫系統有問題的患者，有機會出現嚴重併發症，如腦炎、肺炎或影響腎功能。許樹昌指根據衛生署數字，過往本港在20162019年亦曾經出現大量肺炎支原體感染個案，預料上升趨勢仍會維持一段時間。

至於新冠疫情方面，首批共約10萬劑新一代XBB變異株mRNA疫苗已抵港，將優先提供予較高風險人士許樹昌相信政府下星期會公布接種安排細節而相關疫苗屬核酸疫苗，接種後可能會發燒、針口痛、紅腫等，與以往的核酸疫苗副作用相若。

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