流感｜劉宇隆料本港將進入新一波活躍期　促盡快接種疫苗

本港步入冬季，港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆在電台節目提到，近日氣溫開始下降，香港及周邊地區將會步入下一波流感病毒活躍期，市民應盡快接種流感疫苗，尤其是長者，長期病患及兒童，以減低明年初流感病毒肆虐期間，學校及院舍爆發流感的情況，以及重症死亡和入院人數。

料 肺炎支原體感染會維持上升趨勢

對於肺炎支原體感染方面，中大呼吸系統科講座教授許樹昌在電台節目指，本港自8月開始，肺炎支原體感染個案已有上升趨勢，在8月份有約50宗，到9月至11月已由110增加至170宗，大部分患者都是出現上呼吸道病徵，例如發高燒、咳嗽、喉嚨痛等，當中約5至10%人患上肺炎。普遍患者年齡為40歲以下，高危人士如長者及免疫系統有問題的患者，有機會出現嚴重併發症，如腦炎、肺炎或影響腎功能。許樹昌指根據衛生署數字，過往本港在2016及2019年亦曾經出現大量肺炎支原體感染個案，預料上升趨勢仍會維持一段時間。