流感｜多個醫學組織呼籲盡早為嬰幼兒接種疫苗　關日華：勿看輕流感

病童呼吸困難、心跳加速等應馬上召救護車

聯合呼籲指出，流感和其他呼吸道病毒感染可透過空氣、飛沫和接觸傳播，徵狀或在接觸病毒後2至8日出現，兩者均會引起嚴重的呼吸道感染，若侵入肺部可引發急性肺炎。聯合呼籲建議在家照顧患有流感和其他呼吸道病毒感染兒童、青少年的家長，應記錄其病徵開始日期和時間，協助評估病情，並應定時量度體溫、飲水量、食物攝取量等。一旦發現病童呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、有持續抽搐跡象等徵狀出現，便應立即召喚救護車送院。

亞洲兒童傳染病學會有份發表這份聯合呼籲，會長關日華在一個電台節目稱，即使有正常抵抗力的人士，感染流感都可引致嚴重併發症甚至死亡，又或引致其他器官發炎，呼籲大眾不要看輕流感。他又指，亞洲多個地區流感個案近期飆升，呼籲嬰幼兒、長者和長期病患者等免疫力較低人士，應盡快接種流感疫苗。