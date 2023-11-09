流感｜已接種逾88萬劑季節性流感疫苗　較去年同期增約20%

冬季流感高峰期將至，政府指截至上月31日，「政府防疫注射計劃」及「疫苗資助計劃」已分別接種約28萬及49萬劑季節性流感疫苗，各項計劃下共接種約88萬劑季節性流感疫苗，較去年同期增加約20%。 衞生署署長林文健與衞生防護中心總監徐樂堅今日到訪觀塘保良局李筱參幼稚園暨幼兒園，視察該校進行季節性流感疫苗接種的安排，並呼籲家長盡早為子女安排接種疫苗。今年是該校第5年參與外展接種活動，是次活動有約50名學童接種了流感疫苗，佔全校學生人數約75%。林文健說樂見外展接種服務流程順暢，根據本地經驗所得，學校參與外展疫苗接種計劃能顯著提高學童流感疫苗接種率逾1倍，有效加強學童免疫屏障。

呼籲家長 為子女接種流感疫苗 徐樂堅補充，接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及併發症的方法，可大大減少留醫和死亡個案。對學童而言亦可減低因病缺席率，對個人健康與學習帶來莫大裨益。季節性流感或會在今年年底至明年初出現高峰，由於人體在接種疫苗後需約2星期產生抗體，他提醒家長盡早安排為子女接種流感疫苗。