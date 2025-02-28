流感｜徐樂堅表示學校及院舍仍活躍傳播 一點火頭可大爆發

衞生防護中心總監徐樂堅在港台節目《千禧年代》表示，今年1月初踏入流感季節後至今已8個星期，現時以甲一型的病毒株為主，最新監測數據顯示，上星期的呼吸道樣本陽性比率是7.14%，公立醫院住院病人的流感入院率是每1萬人口的0.43%，兩個指標都沒有再呈現持續上升，而且有少許下降跡象。但他強調整體流感活躍程度仍然是高水平，預料趨勢至少維持至3月。

徐樂堅解釋在農曆新年假期復課後，上星期共錄得23宗爆發個案，涉及117人，其中13宗，即超過半數是在學校爆發，相比對上兩個星期分別的12宗和17宗，其餘4成多個案發生在院舍，顯示流感仍在學校及院舍活躍地傳播。他形容只要有一點火頭，高危地方仍可以大爆發。