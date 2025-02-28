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2025-02-28 13:45:00

流感｜徐樂堅表示學校及院舍仍活躍傳播 一點火頭可大爆發

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徐樂堅表示，整體流感活躍程度仍然是高水平，預料趨勢至少維持至3月。（港台圖片）

徐樂堅表示，整體流感活躍程度仍然是高水平，預料趨勢至少維持至3月。（港台圖片）

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衞生防護中心總監徐樂堅在港台節目《千禧年代》表示，今年1月初踏入流感季節後至今已8個星期，現時以甲一型的病毒株為主，最新監測數據顯示，上星期的呼吸道樣本陽性比率是7.14%，公立醫院住院病人的流感入院率是每1萬人口的0.43%，兩個指標都沒有再呈現持續上升，而且有少許下降跡象。但他強調整體流感活躍程度仍然是高水平，預料趨勢至少維持至3月。

徐樂堅解釋在農曆新年假期復課後，上星期共錄得23宗爆發個案，涉及117人，其中13宗，即超過半數是在學校爆發，相比對上兩個星期分別的12宗和17宗，其餘4成多個案發生在院舍，顯示流感仍在學校及院舍活躍地傳播。他形容只要有一點火頭，高危地方仍可以大爆發。

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今流感季節錄得257宗死亡個案

他又說截至本月26日，今個流感季節共錄得399宗成人嚴重及死亡個案，當中257宗是死亡個案，七成沒有接種流感疫苗，大約七成半有慢性病。兒童方面則有9宗嚴重個案，當中7人沒有接種疫苗。

徐樂堅表示，值得留意的是北半球地區的流感仍然很活躍，例如北美、歐洲、日本和南韓，雖然有下降趨勢，但仍處於高水平，其中美國的流感主流病毒株是甲一型，但甲三型亦佔一定比例，如果這些病毒株有變化，一定會影響到本港的流感趨勢以至整個流感季節的長度，因此不能掉以輕心，會繼續觀察病毒株有否變化。

原文刊登於 香港電台

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