本地
2025-10-24 12:02:23

流感｜有小學校長爭取提前到校接種疫苗　冀當局明年提早安排接種

本港連續4日合共有4宗兒童流感嚴重個案。(資料圖片)

本港連續4日合共有4宗兒童流感嚴重個案，資助小學校長會副主席陳淑儀表示，一般來說，最多學校會在10月至11月安排到校接種流感疫苗，因應近期出現多宗重症個案，令人擔憂，以她的學校即海泓道油蔴地天主教小學為例，原定11月底打針，已向外展機構爭取提早至11月前為學生接種疫苗。

陳淑儀在港台節目《千禧年代》說，期望當局明年可以提早展開到校注射流感疫苗，最理想是9月中至尾，以確保在10月內完成。她希望明年可以增加噴鼻式流感疫苗，以應付需要。

有流感徵狀即使沒發燒都不應上學

陳淑儀指出，9月開學至今，其小學曾經試過同一時間同一班有3位學生感染流感，全班同學必須戴口罩，如有咳嗽而沒有口罩，學校會提供。她認為學生的情況好靠家長留意，有流感徵狀即使沒有發燒都不應上學，又透露曾拒絕有家長打算將不適的子女送回校默書之後才早退離開學校。

被問到除了學生量度體溫，校方會否在流感高峰期有額外安排，陳淑儀說，曾長時間因為疫情而沒有上課，學界有相關經驗及看法，確保學生學習之餘，亦處理到疫症蔓延，如果同時有幾班出現較多個案，學校小息及早會等，可以用網上直播或中央廣播宣布的形式代替，防止病毒進一步傳播。
 

原文刊登於 香港電台

