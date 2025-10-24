流感｜有小學校長爭取提前到校接種疫苗　冀當局明年提早安排接種

本港連續4日合共有4宗兒童流感嚴重個案，資助小學校長會副主席陳淑儀表示，一般來說，最多學校會在10月至11月安排到校接種流感疫苗，因應近期出現多宗重症個案，令人擔憂，以她的學校即海泓道油蔴地天主教小學為例，原定11月底打針，已向外展機構爭取提早至11月前為學生接種疫苗。

陳淑儀在港台節目《千禧年代》說，期望當局明年可以提早展開到校注射流感疫苗，最理想是9月中至尾，以確保在10月內完成。她希望明年可以增加噴鼻式流感疫苗，以應付需要。