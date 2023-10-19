流感｜本地季節性流感活躍程度下降　上星期沒有兒童嚴重個案

本港流感高峰期持續，衞生防護中心表示，季節性流感整體活躍程度有所下降，但仍高於季節性基線水平。上星期本港有35宗成人流感嚴重個案，其中25人已離世，本周首4日則有24宗成人嚴重個案，有18人離世；同期並沒有兒童流感相關的嚴重或死亡個案。

夏季流感累計286宗嚴重個案

衞生防護中心在最新一期《2019冠狀病毒病及流感速遞》提到，上星期本港甲型和乙型季節性流感病毒檢測的陽性比例為9.52%，較對上一星期的13.30%減少3.78個百分點，但仍高於9.21%基線水平。

自今年夏季流感季節開始以來，本港累計錄得286宗嚴重流感個案，包括13名18歲以下患者；嚴重個案當中有174人離世，約89%有慢性疾病。