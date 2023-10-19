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本地
2023-10-19 19:23:35

流感｜本地季節性流感活躍程度下降　上星期沒有兒童嚴重個案

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本地季節性流感活躍程度下降。(資料圖片／陳奕釗攝)

本地季節性流感活躍程度下降。(資料圖片／陳奕釗攝)

本港流感高峰期持續，衞生防護中心表示，季節性流感整體活躍程度有所下降，但仍高於季節性基線水平。上星期本港有35宗成人流感嚴重個案，其中25人已離世，本周首4日則有24宗成人嚴重個案，有18人離世；同期並沒有兒童流感相關的嚴重或死亡個案。

夏季流感累計286宗嚴重個案

衞生防護中心在最新一期《2019冠狀病毒病及流感速遞》提到，上星期本港甲型和乙型季節性流感病毒檢測的陽性比例為9.52%，較對上一星期的13.30%減少3.78個百分點，但仍高於9.21%基線水平。

自今年夏季流感季節開始以來，本港累計錄得286宗嚴重流感個案，包括13名18歲以下患者；嚴重個案當中有174人離世，約89%有慢性疾病。

多個醫學組織呼籲高危人士接種流感疫苗。(資料圖片)

多個醫學組織呼籲高危人士接種流感疫苗。(資料圖片)

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多個醫學組織呼籲接種流感疫苗

另外，香港兒科醫學會、香港婦產科學會等港澳12個醫學組織，今日(19日)發表聯合聲明呼籲高危群組接種流感疫苗。聲明指，本港解除一系列防疫措施後，合胞病毒、副流感病毒等不同種類的呼吸道病毒接連感染人群，其中季節性流感最令人擔心。

社區現時仍然存有新型冠狀病毒，醫學組織強調市民絕不能輕視同時感染流感和新型肺炎的風險，高危群組如孕婦、嬰幼童、高齡或長期病患者若同時染疫，更容易引致重症、急性併發症和死亡。

組織呼籲各嬰幼童、孕婦、餵哺母乳的婦女、高齡或長期病患者，應盡快接種今年流感疫苗和新冠疫苗，預防流感和新型肺炎雙重夾擊。

▼甲型流感預防方法▼

甲型流感預防方法（am730製圖） 甲型流感預防方法（am730製圖） 甲型流感預防方法（am730製圖） 甲型流感預防方法（am730製圖） 甲型流感預防方法（am730製圖）
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