流感｜本港活躍程度仍處高水平　成人嚴重或死亡個案七成無打針

衞生防護中心指疫苗能有效減低因感染流感而出現重症或死亡的風險。（港台圖片）

衞生防護中心數據顯示，截至本月8日的一星期，呼吸道樣本中流感病毒檢測呈陽性的百分比為10.23%，公立醫院住院病人被診斷為流感的入院率為每1萬人有0.67宗入院個案，顯示整體流感活躍程度仍維持在高水平。

中心總監徐樂堅說，本港於今年1月初進入流感季節，至今踏入第6星期。今季以甲型H1流感病毒為主，近九成檢測到的流感病毒亞型屬甲型H1。感染流感的嚴重或死亡個案方面，本季一如以往，主要影響長者和幼童。

