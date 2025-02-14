流感｜本港活躍程度仍處高水平　成人嚴重或死亡個案七成無打針

衞生防護中心數據顯示，截至本月8日的一星期，呼吸道樣本中流感病毒檢測呈陽性的百分比為10.23%，公立醫院住院病人被診斷為流感的入院率為每1萬人有0.67宗入院個案，顯示整體流感活躍程度仍維持在高水平。
中心總監徐樂堅說，本港於今年1月初進入流感季節，至今踏入第6星期。今季以甲型H1流感病毒為主，近九成檢測到的流感病毒亞型屬甲型H1。感染流感的嚴重或死亡個案方面，本季一如以往，主要影響長者和幼童。
截至本月12日，中心共錄得301宗成人感染流感的嚴重或死亡個案，約七成未有接種本季流感疫苗，約七成患有慢性疾病。在186宗死亡個案中，約九成為65歲或以上的長者。兒童方面，本流感季節共錄得九宗流感相關的嚴重併發症個案，當中7宗未接種本季流感疫苗，兩宗患有慢性疾病。
他指出，疫苗能有效減低因感染流感而出現重症或死亡的風險。而截至本月9日，各項疫苗接種計劃共接種約1975100劑疫苗，較上一流感疫苗接種季度同期增加約8.4%，並已超過2023/24年度各項疫苗注射計劃的整體接種劑數，創下歷史新高。
徐樂堅呼籲家長為子女預約接種流感疫苗
徐樂堅說，6個月至未滿兩歲幼兒的季節性流感疫苗接種率仍處於較低水平，呼籲家長為子女的健康著想，盡快透過網上預約系統，為未接種季節性流感疫苗的6個月至未滿兩歲幼兒預約，到指定母嬰健康院接種疫苗。
原文刊登於 香港電台