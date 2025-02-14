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2025-02-14 18:05:00

流感｜本港活躍程度仍處高水平　成人嚴重或死亡個案七成無打針

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衞生防護中心指疫苗能有效減低因感染流感而出現重症或死亡的風險。（港台圖片）

衞生防護中心指疫苗能有效減低因感染流感而出現重症或死亡的風險。（港台圖片）

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衞生防護中心數據顯示，截至本月8日的一星期，呼吸道樣本中流感病毒檢測呈陽性的百分比為10.23%，公立醫院住院病人被診斷為流感的入院率為每1萬人有0.67宗入院個案，顯示整體流感活躍程度仍維持在高水平。

中心總監徐樂堅說，本港於今年1月初進入流感季節，至今踏入第6星期。今季以甲型H1流感病毒為主，近九成檢測到的流感病毒亞型屬甲型H1。感染流感的嚴重或死亡個案方面，本季一如以往，主要影響長者和幼童。
　　

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截至本月12日，中心共錄得301宗成人感染流感的嚴重或死亡個案，約七成未有接種本季流感疫苗，約七成患有慢性疾病。在186宗死亡個案中，約九成為65歲或以上的長者。兒童方面，本流感季節共錄得九宗流感相關的嚴重併發症個案，當中7宗未接種本季流感疫苗，兩宗患有慢性疾病。
　　
他指出，疫苗能有效減低因感染流感而出現重症或死亡的風險。而截至本月9日，各項疫苗接種計劃共接種約1975100劑疫苗，較上一流感疫苗接種季度同期增加約8.4%，並已超過2023/24年度各項疫苗注射計劃的整體接種劑數，創下歷史新高。

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徐樂堅呼籲家長為子女預約接種流感疫苗

徐樂堅說，6個月至未滿兩歲幼兒的季節性流感疫苗接種率仍處於較低水平，呼籲家長為子女的健康著想，盡快透過網上預約系統，為未接種季節性流感疫苗的6個月至未滿兩歲幼兒預約，到指定母嬰健康院接種疫苗。

原文刊登於 香港電台

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