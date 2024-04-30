流感｜至今22宗兒童重症或死亡個案　張竹君：今年持續時間「可能再長啲」 (更新)

衞生署與醫管局今午(30日)舉行記者會，交代本港呼吸道感染疾病的最新情況。衞生防護中心表示，本港流感活躍程度維持高水平，預料會持續一段時間，至於新冠活躍度就有輕微上升。
衞生防護中心傳染病處高級醫生黃凱基指，本港1月初踏入冬季流感季節後，流感活躍程度維持高水平，流行的病毒株由年初甲型H3轉為甲型H1，目前甲型H1的病例佔超過八成。今季共有599宗成人流感重症或死亡個案，當中71%人無打季節性流感疫苗，逾八成人有慢性疾病。
新冠活躍度微升
他續指，另有22宗兒童流感重症個案，當中3宗死亡，77%人無打針，當中有10人併發嚴重肺炎，8宗涉及神經系統併發症，有3宗休克和1宗心肌炎。
至於在新冠病毒方面，黃凱基指現時最流行病毒株為JN.1，雖然新冠主要影響長者，但近日錄得3宗兒童個案，均未有接種疫苗。他建議兒童及長者如從未打針，應盡快打針；高危人群也應適時補針。
倡搭公共交通戴口罩
黃凱基醫生建議以下人士應戴口罩，包括有發燒的人士、需要接種發燒患者的人士、到訪高危地方例如院友的人士、到人多擠迫的地方，例如乘搭公共交通的人士，以及有免疫問題的人士。
被問到流感會否無間斷時，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，近年流感一般到18周，但今年流感已到16周，「可能有機會再長啲」。她又說，冬季流感在本年拉長，不排除會接著夏季流感，而疫苗建議未有改變，疫苗亦與流行病毒株吻合。
兒科住院病床使用率升至110%
醫管局表示，急症室首次求診人次和內科住院病床使用率，近期都在高位徘徊，而兒科住院病床使用率就由九成上升至近期約110%，顯示公立醫院服務需求有輕微上升。醫管局指，明日是公眾假期，預料服務需求將會上升，會適時調動人手，醫管局亦已制訂階段性應變計劃。
張竹君下午3時半開記招 籲提防應對呼吸道感染疾病
衛生署宣布，與醫管局今午(30日)3時30分舉行記者會，呼籲市民提高警覺，以應對上升的呼吸道感染疾病活躍程度。會上，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、衛生防護中心傳染病處高級醫生黃凱基醫生、醫管局總行政經理(聯網運作)李立業醫生及醫管局家庭醫學統籌委員會主席梁堃華醫生將會出席。