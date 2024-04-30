流感｜至今22宗兒童重症或死亡個案　張竹君：今年持續時間「可能再長啲」 (更新)

張竹君指，近年流感一般到18周，但今年流感已到16周，持續時間「可能有機會再長啲」。(直播截圖)

衞生防護中心傳染病處高級醫生黃凱基指，本港1月初踏入冬季流感季節後，流感活躍程度維持高水平，流行的病毒株由年初甲型H3轉為甲型H1，目前甲型H1的病例佔超過八成。今季共有599宗成人流感重症或死亡個案，當中71%人無打季節性流感疫苗，逾八成人有慢性疾病。

新冠活躍度微升

他續指，另有22宗兒童流感重症個案，當中3宗死亡，77%人無打針，當中有10人併發嚴重肺炎，8宗涉及神經系統併發症，有3宗休克和1宗心肌炎。

至於在新冠病毒方面，黃凱基指現時最流行病毒株為JN.1，雖然新冠主要影響長者，但近日錄得3宗兒童個案，均未有接種疫苗。他建議兒童及長者如從未打針，應盡快打針；高危人群也應適時補針。

倡搭公共交通戴口罩

黃凱基醫生建議以下人士應戴口罩，包括有發燒的人士、需要接種發燒患者的人士、到訪高危地方例如院友的人士、到人多擠迫的地方，例如乘搭公共交通的人士，以及有免疫問題的人士。