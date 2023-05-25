流感｜衞生防護中心宣布流感季節完結

衞生防護中心今日（25日）宣布今年四月初開始的流感季節完結。發言人表示，香港的流感活躍程度自4月初踏入流感季節後持續上升，然後於4月下旬到達最高峰後逐漸回落，並於截至5月20日一周回到基線水平。其間檢測出的流感病毒主要為甲型（H1）流感，佔衞生防護中心公共衞生化驗服務處及醫院管理局所收集並已分型的流感病毒檢測的呼吸道樣本約8成。



根據最新的監測數據，在呼吸道樣本中，季節性流感病毒陽性百分比從截至4月22日一周18.2%的高峰，下降至截至5月20日一周的3.83%。主要診斷為流感而入住公立醫院的比率亦由1.13（每10,000人口計）的高峰下降至0.23（每10,000人口計）的水平。

從59宗回落至24、25宗

此外，每周流感樣疾病爆發的報告數字從四月最後一星期的59宗回落至五月首兩周分別24和25宗，而截至5月20日的一周更進一步下降至10宗。嚴重或死亡個案方面，4月9日至5月6日期間每周錄得46至48宗嚴重流感（包括死亡個案）的報告，而截至5月20日的一周則錄得32宗。



上述的監測數據反映自本年4月初開始的流感季節已經完結。發言人提醒市民，雖然為期七周的流感季節已經完結，但年滿六個月或以上而在2022-23年度仍未接種流感疫苗的人士，仍可接種疫苗加強個人保護。