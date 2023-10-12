流感｜醫管局本年度將加開103張病床應付　病毒活躍程度現維持高水平

本港將迎來解除口罩令後首個冬季，有專家預料或同時出現新型肺炎和流感高峰期。醫務衞生局表示，醫管局今年度會在公立醫院加開103張新病床，冬季流感高峰期內亦會加開臨時病床應付。

醫衞局、衞生署和醫管局最新向立法會提交文件指，醫管局在今年冬季服務高峰期除加開臨時病床，亦將增聘醫護人員、使用中介護士和支援人員，在晚上、周六、日或公眾假期增加5%至10%的普通科門診診所服務名額，以及加強支援急症室等。

視乎入院人數動用香港感染控制中心

參考應對新型肺炎疫情的經驗，醫管局亦會執行階段性應變計劃增加病床數量，包括視乎入院病人數目，更妥善動用私家醫院低收費病床和北大嶼山醫院香港感染控制中心、在爆發新型肺炎或流感時為安老院舍提供供遙距醫療及面對面特別診症支援，以及在疫情極端和危急情況下，透過公私營協作計劃，由私營醫療服務機構提供視像診症及藥物送遞。