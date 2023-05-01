流感｜10醫學團體推家長照顧預防建議　有8類病徵應立即召救護車

當兒童和青少年感染流感和呼吸道病毒時，學會建議家長和照顧者應記錄病徵開始的日期和時間、病童體溫和其飲水、進食量，大、小便次數和量，並要每日觀察和記錄病童有沒有出現更多病徵，最重要是留意病情有否惡化情況，如面色變蒼白、心跳過速、呼吸急促、神智轉差等。

本港正值季節性流感高峰期，近期有很多幼童感染流感和其他呼吸道病毒。香港兒科醫學會、香港兒科護理學院等10個港澳兒童及婦科醫護團體今日(1日)發出留家照顧處理及預防方法，希望有助父母安心在家照顧孩子，如出現特定病徵更應召護救護車送院。

輕微發燒頭痛可服用撲熱息痛

學會又建議，當家長留意到病童出現特定病徵，包括呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、神智突然轉變或模糊、持續發高燒、進食困難或有抽筋跡象，便應馬上召喚緊急救護車送院。

家長如懷疑小朋友發燒，學會建議應每日相隔4小時以耳探式溫度計，幫病童量度體溫並作紀錄。如病童有微燒、頭痛、喉嚨痛，可服用適量退燒藥，如撲熱息痛。學會提醒家長，應保持病童有健康生活習慣，包括多進食新鮮蔬菜生果、有充足休息和睡眠，並教導他們保持個人衞生。

呼籲家長毋須過分憂慮

此外，病童家中應保持空氣流通、多打開窗戶。學會又呼籲家長毋須過分憂慮，因流感和呼吸道病毒患者大多會慢慢康復，發燒一般只會維持約2至3日，並會慢慢康復。