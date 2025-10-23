流感｜4日4宗兒童染流感嚴重個案 14歲女童甲型流感併發休克

本港4日內錄得第4宗兒童感染流感的嚴重個案。患者為一名過往健康良好的14歲女童。她在本周二日開始出現發燒、咳嗽和氣促，昨到瑪嘉烈醫院求醫，並在兒童深切治療部留醫，目前情況嚴重。鼻咽拭子樣本經化驗後證實對甲型流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克。女童尚未接種今季流感疫苗。她的家居接觸者暫時沒有病徵，她就讀的保良局唐乃勤初中書院近日沒有爆發流感。衛生防護中心指，由9月開學至今，有14宗涉及兒童流感的嚴重個案，當中包括1宗死亡個案。

衞生防護中心總監徐樂堅表示，本港現時正處於夏季流感季節，流感活躍程度維持在高水平。中心最新監測數據顯示，過去一周，呼吸道樣本中流感病毒檢測呈陽性的百分比為11.84%，與前一周錄得的12.02%相若，並已超越今年初冬季流感季節最高一周的10.54%。目學校或院舍的流感樣疾病爆發個案持續上升，截至昨日，自9月開學以來，涉及學校的流感樣疾病爆發個案共有608宗，包括幼稚園／幼兒中心(65宗)、小學(323宗)及中學(220宗)。