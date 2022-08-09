流浮山持刀劫車撞交警案 2人判囚6年半至9年 另2名青年判入教導所

流浮山前年發生打劫搶車案，4名青年乘搭網約七人車往流浮山，期間亮刀劫車。其後遭警方追截時，更一度倒車撞警，警方開槍截停仍不果，七人車最終失控撞欄才停下。4人承認危險駕駛等三罪，高等法院法官邱智立指四人因經濟理由犯案，擔當不同角色，似乎並非主謀，但司機被刀弄傷頸部屬加刑因素，判處兩名案發時未成年的被告入教導所，另外兩人則監禁6年半及9年。

被告依次為跟車工人陳鉅耀（20歲）、中三學生王子樂（18歲）、洗車工人羅雪浩（29歲）和中四生黎泳伸（19歲），4人同承認一項搶劫罪。首被告陳鉅耀另承認一項危險駕駛罪，第3被告王子樂再承認一項串謀販運危險藥物罪。



法官邱智立判刑時指，陳鉅耀承認因財政困難，受人招攬而參與劫案，事成之後會有一萬元報酬；王子樂指自己沒有做過任何事，只收取了$290贓款；羅雪浩指其朋友僱用他毆打事主及劫去涉案七人車，而他欠債80萬元，故被迫需替朋友工作，負責接收內含大麻、可卡因及冰毒的包裹，但他接收包裹後包裹被人劫去；黎泳伸在本案則擔任被動角色，未有得到任何報酬。

官：4名被告擔任不同角色但似乎並非主謀

邱官認為本案事主傷勢輕微，但4名被告有計劃地搶劫，除了劫去金錢亦劫去事主價值45萬元的七人車，事主經營豪華車接送服務，情況與打劫的士司機基本上沒有分別。4名被告擔任不同角色但似乎並非主謀，但需負的刑責不相伯仲。對於案發時未成年的王子樂及黎泳伸，邱官認為判刑應該側重輔導，判入教導所能提供更好的環境讓兩人接受輔導及繼續學業，離開教導所後須監管3年，更有效他們改過自新及重新融入社會。



邱官考慮到陳鉅耀曾有不誠實罪行的前科，但沒有搶劫罪的案底，就搶劫罪的刑責與其他三名被告一樣，故就搶劫罪及危險駕駛罪共判囚六年半。羅雪浩在2013年已有三項搶劫罪前科，當年被判囚5年8個月，但邱官指上次判刑顯然起不了警惕作用，羅不知悔改、漠視法紀再犯搶劫罪，另外沒有證據證明他知道包裹內毒品的重量及純度，就羅的搶劫罪及串謀販運危險藥物罪，共判囚9年。

