流浮山持刀劫車撞交警　4男認危駕候判

流浮山前年發生打劫搶車案，4名青年乘搭網約七人車往流浮山，期間亮刀劫車。其後遭警方追截時，更一度倒車撞警，警方開槍截停仍不果，七人車最終失控撞欄才停下。4人承認危險駕駛等三罪，高等法院法官邱智立聽罷求情陳詞後，將案件押至7月21日判刑，期間為兩名案發時未成年的被告索取教導所及勞教中心報告。

被告依次為跟車工人陳鉅耀（20歲）、中三學生王子樂（18歲）、洗車工人羅雪浩（29歲）和中四生黎泳伸（19歲），4人同承認一項搶劫罪。首被告陳鉅耀另承認一項危險駕駛罪，第3被告王子樂再承認一項串謀販運危險藥物罪。

4人網約平台叫車 持刀行劫司機

案情指，事發當日下午，事主透過網約平台收到訂單，於是將七人私家車駛至大圍接載4名被告往天水圍，當七人車抵達流浮山下白泥村時，第4被告稱暈車浪感不適，要求停車。停車後，第3被告亮刀聲稱行劫，用刀挾頸，事主無奈將車匙及1000元現金交出，期間事主搶回自己的手機，然後報警。

開車撞交警鐵馬 被開槍仍不停下

4名被告奪車而逃，警方其後在粉嶺公路見到涉案七人車，遂響燈追截，歷時約5分鐘，當時七人車約以每小時116公里超速行駛。七人車之後繼續行駛，然後突然倒後衝向交通警鐵馬，交通警及時跳車，並舉槍警告。警車上兩名警員見狀亦舉槍戒備，但七人車駛向其中一名警員，該警員遂向車頭開槍，七人車依然未有停下，期間撞上其中一架警車，終在失控撞欄後才停下。

4人欲下車逃走但被捕，警誡下次被告稱因財政困難，才答應第3被告參與行劫，他再招募第四被告，並在車上獲分290元；第3被告則指乃受一名叫「金魚」的不知名人士指示，並由首被告策劃行劫；2人均稱案發前不認識負責駕車的首被告。第3被告另稱，他在1個月前的1次販毒行動失敗，因此欠下「金魚」80萬，故需為對方工作。

辯方求情指他們均不是主謀

辯方求情指，4名被告坦白認罪，又稱各人同被「金魚」操控，現已深感後悔。其中年紀最小、案發時僅得16歲的次被告為幫補家計而受金錢誘惑；第3被告還押期間腦癇症發病，轉到赤柱監獄後已好轉。另一年紀較輕的第4被告現已打算服刑期間報考公開試；首被告則在還柙期間，積極報讀不同課程，希望出獄後從事汽車相關工作。