流浮山狗場遭不明貨車堵塞出入口　180隻貓狗恐斷水

昨日（19日），流浮山尖鼻嘴一個狗場出入口被人用貨車堵塞，難以運送物資，負責人報警求助。警方接報後到場調查後，將案件列為「棄置車輛」處理，如車輛無人處置，將轉交相關部門處理，期間不得移動該貨車，以免破壞貨車持有人的財產，預計會擋住出入口一個月。
狗場被不明貨車堵塞出入口
該狗場「香港關愛動物庇護之家」收容逾百隻貓狗，昨日於facebook專頁發文指，狗場被一輛貨車堵塞出入口，令運送食水車輛無法進入場內加水，而該貨車的車牌、行車證、引擎號碼更被人拆去，令人無法追跡貨車資料，懷疑有人惡意滋擾。
食水車無法運水予貓狗
狗場負責人向傳媒表示，狗場租約期滿，近日正忙於覓地搬遷，但去年底，狗場的水錶被人截斷，失去自來水供應，義工們要每天人手運水供180隻動物飲用；至今年初，狗場的電箱懷疑遭人為地鎖上，電力供應中斷，場內無法照明。斷水斷電，狗場運作大受影響，僅靠附近倉庫運水及居民開水喉借水，以及用發電機供電維持經營。而現時踏入夏季天氣炎熱，貓狗需要大量食水，場內亦有不少年老傷殘的貓狗，不料出入口突然被不明車輛堵塞，令運送食水車輛無法進入場內加水。一波未平，一波又起，現時正靠一眾義工竭力應對困境，並正積極尋找新場地，惟仍然需時。
負責人又指，附近有人不滿狗場狗吠聲嘈吵，亦有人曾多次投訴狗場發電機聲浪過大，懷疑有人因而作出滋擾。她表示，狗場一定會搬走，希望不要加害無辜生命，令貓狗受苦。