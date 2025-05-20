熱門搜尋:
端午節2025 新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA 滶晨 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-05-20 17:58:50

流浮山狗場遭不明貨車堵塞出入口　180隻貓狗恐斷水

分享：
流浮山狗場遭不明貨車堵塞出入口。（fb「Kelly Animals Shelter - KAS 」圖片）

流浮山狗場遭不明貨車堵塞出入口。（fb「Kelly Animals Shelter - KAS 」圖片）

昨日（19日），流浮山尖鼻嘴一個狗場出入口被人用貨車堵塞，難以運送物資，負責人報警求助。警方接報後到場調查後，將案件列為「棄置車輛」處理，如車輛無人處置，將轉交相關部門處理，期間不得移動該貨車，以免破壞貨車持有人的財產，預計會擋住出入口一個月。

狗場被不明貨車堵塞出入口

該狗場「香港關愛動物庇護之家」收容逾百隻貓狗，昨日於facebook專頁發文指，狗場被一輛貨車堵塞出入口，令運送食水車輛無法進入場內加水，而該貨車的車牌、行車證、引擎號碼更被人拆去，令人無法追跡貨車資料，懷疑有人惡意滋擾。

adblk5
流浮山狗場遭不明貨車堵塞出入口。（fb「Kelly Animals Shelter - KAS 」圖片） 流浮山狗場遭不明貨車堵塞出入口。（fb「Kelly Animals Shelter - KAS 」圖片） 流浮山狗場遭不明貨車堵塞出入口。（fb「Kelly Animals Shelter - KAS 」圖片） 流浮山狗場遭不明貨車堵塞出入口。（fb「Kelly Animals Shelter - KAS 」圖片）

食水車無法運水予貓狗

狗場負責人向傳媒表示，狗場租約期滿，近日正忙於覓地搬遷，但去年底，狗場的水錶被人截斷，失去自來水供應，義工們要每天人手運水供180隻動物飲用；至今年初，狗場的電箱懷疑遭人為地鎖上，電力供應中斷，場內無法照明。斷水斷電，狗場運作大受影響，僅靠附近倉庫運水及居民開水喉借水，以及用發電機供電維持經營。而現時踏入夏季天氣炎熱，貓狗需要大量食水，場內亦有不少年老傷殘的貓狗，不料出入口突然被不明車輛堵塞，令運送食水車輛無法進入場內加水。一波未平，一波又起，現時正靠一眾義工竭力應對困境，並正積極尋找新場地，惟仍然需時。

adblk6

負責人又指，附近有人不滿狗場狗吠聲嘈吵，亦有人曾多次投訴狗場發電機聲浪過大，懷疑有人因而作出滋擾。她表示，狗場一定會搬走，希望不要加害無辜生命，令貓狗受苦。

養貓注意事項｜設備/餵飼時間/清潔/防蟲（am730製圖） 養貓注意事項｜基本設備（am730製圖） 養貓注意事項｜餵飼食物（am730製圖） 養貓注意事項｜餵飼時間（am730製圖） 養貓注意事項｜居所（am730製圖） 養貓注意事項｜清潔（am730製圖） 養貓注意事項｜互動（am730製圖） 養貓注意事項｜防蟲（am730製圖） 養貓注意事項｜受傷/生病（am730製圖） 養貓注意事項｜受傷/生病（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能