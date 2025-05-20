流浮山狗場遭不明貨車堵塞出入口　180隻貓狗恐斷水

昨日（19日），流浮山尖鼻嘴一個狗場出入口被人用貨車堵塞，難以運送物資，負責人報警求助。警方接報後到場調查後，將案件列為「棄置車輛」處理，如車輛無人處置，將轉交相關部門處理，期間不得移動該貨車，以免破壞貨車持有人的財產，預計會擋住出入口一個月。

狗場被不明貨車堵塞出入口

該狗場「香港關愛動物庇護之家」收容逾百隻貓狗，昨日於facebook專頁發文指，狗場被一輛貨車堵塞出入口，令運送食水車輛無法進入場內加水，而該貨車的車牌、行車證、引擎號碼更被人拆去，令人無法追跡貨車資料，懷疑有人惡意滋擾。