流浮山豬場豬隻驗出非洲豬瘟 漁護署完成1,957頭豬隻銷毀行動

漁護署今日(30日)完成就11月23日元朗流浮山豬場豬隻樣本檢測出非洲豬瘟病毒的銷毀行動。漁護署表示，會為該豬場安排徹底清潔及消毒，並已就事件通報世界動物衞生組織，同時正聯同國際專家調查及了解非洲豬瘟病毒的源頭。至於有關豬場三公里內的其他三個豬場，為審慎起見，漁護署目前仍然禁止該些豬場運出任何豬隻。

漁護署發言人指，漁護署根據非洲豬瘟應變方案，11月25日起派員到該位於元朗流浮山的持牌豬場銷毀及處理全部共1,957頭豬隻。行動今日(30日)完成，所有銷毀及處理的豬隻已按照既定程序運往新界西堆填區棄置。

禁止有關豬場三公里內豬場運出豬隻

發言人續指，有關豬場三公里內的其他三個豬場，為審慎起見，漁護署目前仍然禁止該些豬場運出任何豬隻；現時其中一個豬場並無豬隻，漁護署至今亦沒有接獲另外兩個豬場的豬隻有異常情況的報告。漁護署明日(12月1日)會安排獸醫巡查該兩個豬場，並再次從豬隻抽取樣本進行非洲豬瘟病毒檢測。如沒有發現豬隻健康情況有異，而非洲豬瘟病毒測試結果均為陰性，該署才會容許其豬隻運往屠房。

非洲豬瘟並非人畜共通傳染病

漁護署會繼續密切監察本地豬場及在有需要時進行檢測，亦已提醒所有農戶妥善實施良好生物保安措施，如發現豬隻健康有異，應即時通知該署；並強調非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險。豬肉煮熟後可放心食用，市民無需擔心。今次個案並不影響本地屠房運作及整體活豬供應。