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2023-12-23 17:47:28

流浮山豬場驗出非洲豬瘟 約2800頭豬將全被銷毀

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（資料圖片）

漁農自然護理署今日（23日）公布，在一個元朗豬場的豬隻樣本中檢測出非洲豬瘟病毒，將於下周起銷毀場內全部約2,800頭豬隻。

場內2800隻豬將被銷毀

漁護署人員昨日（22日）巡查元朗流浮山一持牌豬場，從60頭豬隻中抽取樣本作檢測，結果發現其中至少4頭豬隻的樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應，根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知，亦正安排銷毀場內全部約2,800頭豬隻，銷毀行動將於下星期開始。
 

（資料圖片）

已安排其他豬場做檢測

漁護署表示，已安排人員巡查有關豬場3公里內的兩個豬場，並為豬隻採樣作非洲豬瘟病毒檢測。為審慎起見，漁護署已暫時禁止該些豬場運出豬隻直至另行通知。至於3公里以外的其他豬場，漁護署暫無收到豬隻有異常情況的報告。漁護署正陸續巡查本港所有持牌豬場，以確保豬農妥善實施良好生物保安措施，並會繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染。」

發言人強調非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉煮熟後可放心食用，市民無需擔心。個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應。

屠房自2019年起已實施「日日清」措施

上水屠房及荃灣屠房自2019年6月起已實施「日日清」措施，即所有運到屠房的活豬會在24小時內屠宰，屠房內不同位置的豬欄每日均會清空，並進行徹底清潔消毒，進一步加強屠房生物保安及減少豬隻在屠房感染疾病的機會。

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