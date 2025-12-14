浪琴香港國際賽單日1.33萬遊客入場創新高 浪漫勇士四年霸贏香港盃創歷史

年度國際馬壇盛事「2025浪琴香港國際賽事」在沙田馬場舉行；在賽馬旅遊帶動下，入場旅客人數高達13,300人，不單創下歷來浪琴香港國際賽事的新高，更打破單日賽馬日的旅客入場紀錄。馬會透露，由9月馬季開鑼至今的3個月，累計旅客入場人次已經超過上一賽季全季的一半，顯示賽馬旅遊的吸引力。 沙田馬場雲集世界各地旅客 今日沙田馬場匯集來自世界各地的頂級賽駒、國際騎師來港作賽，場內更雲集世界各地的旅客。熱愛賽馬的南非旅客Kuben Gengan指，曾到訪六大洲觀看賽馬賽事，香港則首次踏足。他透露，今年10月，在澳洲見證「嘉應高昇」奪得「珠穆朗瑪峰錦標」，令他下定決心來港，親眼見證這匹世界短途王者出戰。他盛讚香港的景色令人嘆為觀止，尤其馬場充滿活力：「馬場內人山人海，氣氛是最熱烈，充分感受到港人對賽馬的熱情。」

廈門旅客入場支持「浪漫勇士」 首次來港的廈門旅客湯先生指，今日為了支持「浪漫勇士」出戰浪琴香港盃特意來港。他表示曾到海外觀賽，但認為香港賽事氣氛較熱烈，「將來有機會一定會再來港入馬場欣賞賽事，也會推薦朋友前來。」 開鑼僅3個月累積入場旅客突破11萬人 馬會透露，2024/25年度馬季，需時半年才達10萬名旅客入場人數，但2025/26年度馬季開鑼僅3個月，累積入場旅客已突破11萬人，充分顯示賽馬旅遊的吸引力。馬會表示，按此勢頭，今個馬季的最終入場旅客人數，有望挑戰上個馬季的195,786名旅客入場數字。

「嘉應高昇」平傳奇香港馬王「金鎗六十」紀錄 今日全日上演四場一級賽，主隊最終囊括當中三項大賽桂冠。其中全球最高評分的短途星級賽駒「嘉應高昇」，以壓倒性姿態成功衛冕浪琴香港短途錦標，取得跨季16連捷，平了傳奇香港馬王「金鎗六十」的紀錄。 「遨遊氣泡」蟬聯浪琴香港一哩錦標冠軍 在一級賽浪琴香港盃中，「浪漫勇士」連續四年攻下此賽冠軍，締創歷史，同時把其累積獎金增至2.4億元，續成全球獲最多獎金的賽駒。上屆香港三冠王「遨遊氣泡」在一級賽浪琴香港一哩錦標中，成功蟬聯冠軍。至於海外賽駒「同工之妙」，則揚威一級賽浪琴香港瓶。

馬會行政總裁應家柏表示，今天的浪琴香港國際賽事日匯聚了頂尖的騎師和馬匹，上演了歷來其中最精彩的賽事日，他說：「我們在沙田見證了頂級世界級賽事，在海外及本地馬主、練馬師及騎師的支持下，馬會在國際舞台上展現香港的風采，我們對此深感自豪。」 全日投注額匯合彩池投注額破紀錄 投注額方面，全日10場賽事共錄得逾16.6億元，其中匯合彩池投注額錄得近4.8億元，打破歷來10場賽事的紀錄。