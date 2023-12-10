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2023-12-10 22:47:33

浪琴香港國際賽｜4場一級賽港隊奪三冠 香港馬王金鎗六十第三度贏香港一哩錦標

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浪琴香港國際賽事在沙田馬場圓滿舉行，沙田馬場內人山人海。

浪琴香港國際賽事在沙田馬場圓滿舉行，沙田馬場內人山人海。

浪琴香港國際賽事在沙田馬場舉行，全日上演4場國際一級賽。中國香港隊在馬迷打氣下，最終摘下其中三項一級賽的桂冠，包括三屆香港馬王「金鎗六十」輕鬆勝出浪琴香港一哩錦標，成為歷來第二匹三度贏出香港一哩錦標的香港賽駒。香港賽馬會行政總裁應家柏在賽後表示，今天的浪琴香港國際賽事，是其中一個最精彩的賽馬日。
 

吸引逾7.3萬名觀眾入場 創2019年來新高

浪琴香港國際賽事是疫後全面復常的首個香港國際賽事，沙田和跑馬地兩個馬場吸引超過7.3萬名觀眾入場，是2019年以來的新高。總投注額近17億港元，其中全球匯合彩池的投注額，更錄得10場本地賽事賽馬日的新紀錄，高達4.29億港元。

香港國際賽事的焦點之一，是8歲的「金鎗六十」第四度出戰浪琴香港一哩錦標，最終輕鬆更勝出。此賽吸引14匹來自日本、法國、愛爾蘭、新加坡與香港的代表參與角逐。騎師何澤堯則指，不少人認為「金鎗六十」已年屆8歲，但自己從來沒有懷疑過馬匹實力，贏出賽事後感覺十分美妙。「金鎗六十」至今贏得超過1.65億港元，繼續成為歷來勝出最多一級賽和贏得最多獎金的香港賽駒。
 

壓軸上演的國際賽浪琴香港盃，由沈集成訓練、麥道朗策騎的「浪漫勇士」奪冠。「浪漫勇士」今年10月曾揚威澳洲覺士盾，賽駒服役以來的總獎金也衝破億元大關。賽後練馬師沈集成表示，今仗對「浪漫勇士」而言是很艱辛，但馬匹仍勝出賽事，反映馬匹不屈不撓的鬥志。

在另一場浪琴香港短途錦標中，吸引十匹來自中國香港、日本、英國、與愛爾蘭短途好手參與，中國香港代表「金鑽貴人」，直領過終點，贏得其在港第四場一級賽。同日另一場國際一級賽浪琴香港瓶，則由法國代表「真強」擊敗其餘八匹對手奪冠。

「金鎗六十」騎師何澤堯指，不少人認為「金鎗六十」已年屆八歲，但自己從來沒有懷疑過馬匹實力。 三屆香港馬王「金鎗六十」輕鬆勝出浪琴香港一哩錦標，成為歷來第二匹三度贏出香港一哩錦標的香港賽駒。 三屆香港馬王「金鎗六十」輕鬆勝出浪琴香港一哩錦標，成為歷來第二匹三度贏出香港一哩錦標的香港賽駒。 今天入場的馬迷可獲贈指定「國際賽CAP帽」。 浪琴香港國際賽事在沙田馬場圓滿舉行，沙田馬場內人山人海。 浪琴香港國際賽事賽事結束後，賽道旁上演壓軸的煙火匯演，為全日賽事劃上圓滿句號。 壓軸上演的國際賽浪琴香港盃，由今年10月曾揚威澳洲覺士盾的「浪漫勇士」奪冠。 壓軸上演的國際賽浪琴香港盃，由今年10月曾揚威澳洲覺士盾的「浪漫勇士」奪冠。

香港國際賽事是全球馬壇一年一度的盛事之一，其賽程由1200米至2400米，總獎金高達1.18億港元。今屆香港國際賽事吸引了22匹來自日本、法國、愛爾蘭、新加坡及英國等五個國家的賽駒角逐。海外出賽馬匹數目回復至疫情前水平，是自2019年以來新高。
 

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