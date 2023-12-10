浪琴香港國際賽｜4場一級賽港隊奪三冠 香港馬王金鎗六十第三度贏香港一哩錦標

浪琴香港國際賽事在沙田馬場舉行，全日上演4場國際一級賽。中國香港隊在馬迷打氣下，最終摘下其中三項一級賽的桂冠，包括三屆香港馬王「金鎗六十」輕鬆勝出浪琴香港一哩錦標，成為歷來第二匹三度贏出香港一哩錦標的香港賽駒。香港賽馬會行政總裁應家柏在賽後表示，今天的浪琴香港國際賽事，是其中一個最精彩的賽馬日。



吸引逾7.3萬名觀眾入場 創2019年來新高 浪琴香港國際賽事是疫後全面復常的首個香港國際賽事，沙田和跑馬地兩個馬場吸引超過7.3萬名觀眾入場，是2019年以來的新高。總投注額近17億港元，其中全球匯合彩池的投注額，更錄得10場本地賽事賽馬日的新紀錄，高達4.29億港元。 香港國際賽事的焦點之一，是8歲的「金鎗六十」第四度出戰浪琴香港一哩錦標，最終輕鬆更勝出。此賽吸引14匹來自日本、法國、愛爾蘭、新加坡與香港的代表參與角逐。騎師何澤堯則指，不少人認為「金鎗六十」已年屆8歲，但自己從來沒有懷疑過馬匹實力，贏出賽事後感覺十分美妙。「金鎗六十」至今贏得超過1.65億港元，繼續成為歷來勝出最多一級賽和贏得最多獎金的香港賽駒。



壓軸上演的國際賽浪琴香港盃，由沈集成訓練、麥道朗策騎的「浪漫勇士」奪冠。「浪漫勇士」今年10月曾揚威澳洲覺士盾，賽駒服役以來的總獎金也衝破億元大關。賽後練馬師沈集成表示，今仗對「浪漫勇士」而言是很艱辛，但馬匹仍勝出賽事，反映馬匹不屈不撓的鬥志。 在另一場浪琴香港短途錦標中，吸引十匹來自中國香港、日本、英國、與愛爾蘭短途好手參與，中國香港代表「金鑽貴人」，直領過終點，贏得其在港第四場一級賽。同日另一場國際一級賽浪琴香港瓶，則由法國代表「真強」擊敗其餘八匹對手奪冠。