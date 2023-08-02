浮屍西貢布氏鯨 年幼雄性身長8米 謝展寰否認當局遲介入 就不設禁船區解畫

在西貢牛尾海被發現的布氏鯨屍體，前日移至萬宜水庫西壩作解剖及調查死因。負責解剖的專家昨指，該布氏鯨身長超過8米，屬雄性，估計為幼鯨；經初步解剖發現鯨魚背鰭前方有新傷口，面積及深度較大，不排除遭螺旋槳撞擊，但未知是否為致命傷；而團隊亦已打開鯨胃部檢查，並未發現有海洋垃圾；至於所採集的鯨魚樣本，部分或送外國化驗以判斷鯨魚有否病變。

環境及生態局長謝展寰昨午聯同漁護署長梁肇輝，到萬宜水庫西壩了解鯨屍解剖工作。謝展寰之後見傳媒，對鯨魚之死感十分惋惜，指局方將就今次事件檢視法例賦權漁護署日後作應變及制訂預案。對於當局被質疑未能及時推措施保護鯨魚，謝展寰否認當局遲介入，並指自7月中收到報告後，漁護署一直密切監察情况，立即聯同香港海洋公園保育基金研究引領鯨魚離開香港水域，並徵詢內地專家、本地保育團體專家意見，惟專家意見不一，最終同意暫時繼續觀察。

對於未有設立「禁船區」，謝展寰指法例程序複雜，需時或數以月計，加上鯨魚「周圍走」，設禁船區在技術方面有難度，「我哋(政府)淨係禁西貢某一個海域足唔足夠呢？定係要成個香港水域都禁？」他補充，按今次經驗「見到條鯨魚出現，先禁止其他船隻駛近附近海域」或為更有效的方法。謝展寰又提到，以《野生動物保護條例》追究觀鯨市民並不可行，因難以搜證，並指事件反映市民對待野生動物並不恰當，呼籲尊重野生動物生命及減少騷擾。他又指，當局未來會從四方面跟進事件：一、加強公眾教育；二、將來制定迅速及有效處理方案；三、或參考海外做法保護鯨魚；四、檢視相關法例。

