海事處長開始退休前休假未公布　副處長王世發署任接替袁小惠

政府一向會發新聞稿公布各部門首長人事變動，惟政府電話簿和海事處網站顯示，海事處處長一職近日已改由副處長王世發出任，卻未見政府有正式公布有關事宜，原有處長袁小惠則已未能再於電話簿搜尋。海事處回覆《am730》稱，袁小惠已於上周六(2日)起放取退休前休假，處長一職同日起由海事處副處長王世發署任，有關安排將於稍後憲報刊登。處方又指，對於部門首長的任命，政府會適時作公布。

上月最後以處長身份發憲報公告

海事處今年1月底舉行的「2024年海上航行安全研討會」，已經由王世發以署理海事處處長身份致開幕辭。《am730》翻查政府憲報，可見上月23日一則關於承投港澳碼頭廣告位的招標公告，仍然由袁小惠以處長身份發出，而上周五(1日)一則扣押船隻公告，就已改由王世發以署理處長身份發出。