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2024-03-07 17:28:54

海事處長開始退休前休假未公布　副處長王世發署任接替袁小惠

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袁小惠去年12月仍有出席記者會。(資料圖片／羅庸軒攝)

袁小惠去年12月仍有出席記者會。(資料圖片／羅庸軒攝)

政府一向會發新聞稿公布各部門首長人事變動，惟政府電話簿和海事處網站顯示，海事處處長一職近日已改由副處長王世發出任，卻未見政府有正式公布有關事宜，原有處長袁小惠則已未能再於電話簿搜尋。海事處回覆《am730》稱，袁小惠已於上周六(2日)起放取退休前休假，處長一職同日起由海事處副處長王世發署任，有關安排將於稍後憲報刊登。處方又指，對於部門首長的任命，政府會適時作公布。

上月最後以處長身份發憲報公告

海事處今年1月底舉行的「2024年海上航行安全研討會」，已經由王世發以署理海事處處長身份致開幕辭。《am730》翻查政府憲報，可見上月23日一則關於承投港澳碼頭廣告位的招標公告，仍然由袁小惠以處長身份發出，而上周五(1日)一則扣押船隻公告，就已改由王世發以署理處長身份發出。

另外，有報道指王世發原於2月退休，惟突然改由他繼續署任處長一職。海事處回覆的查詢，未有回應王世發是否已屆退休之齡。

王世發今年1月以署理海事處處長身份，在一個活動致開幕辭。(資料圖片／政府新聞處) 海事處網站的歡迎辭下款列出處長為王世發。(海事處網站截圖) 袁小惠(左一)去年12月仍有出席記者會。(資料圖片／羅庸軒攝)

袁小惠曾任兩政策局副秘書長

資料顯示，袁小惠在2021年2月接任海事處處長一職，其後在2022年因朋友和同住家人、家庭傭工確診新型肺炎，半年內三度接受強制檢疫。她出任處長前，曾服務多個決策局和部門，包括前皇家香港警務處、前政務總署、前教育統籌科和保安局等，近年先後出任財經事務及庫務局副秘書長(庫務)和商務及經濟發展局副秘書長(通訊及創意產業)。

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部門原有首長離任後未有發稿公布下任人選，近年亦曾發生。時任建築署署長何永賢2022年加入問責團隊後，署長一職同年7月起由謝昌和署任，直至他去年12月退休，署長一職由當時的副處長李翹彥接任。自謝昌和擔任署長後，不論建築署或其他部門的新聞稿、建築署發出的憲報公告，均未有列明他是署理建築署署長，至公務員事務局公布交接時才顯示他一直是署任。

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