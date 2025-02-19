海外市場復甦 纜車收入創新高 昂坪360擬推行山遊 設百款口味雪糕店

搭乘昂坪纜車俯瞰東涌和大嶼山景色，特別的觀光體驗吸引不少旅客和本地人。昂坪360去年全年接待156萬名訪客，較前年及2019年分別增約13%及8%，纜車收入約4.13億元，創歷史新高。昂坪360相信，升幅與海外市場復甦理想有關，又透露邀得本地雪糕品牌，於昂坪市集開設雪糕旗艦店，將成為本港首間同時提供超過100種口味的雪糕店。
昂坪360公布去年營運情況，指2024年接待156萬名賓客，較前年增加約13%，平均每日有4,843人到訪，同樣比2023年(4,283人次)升約13%；總賓客人數及日均賓客人數與疫情前的數字相比，均有接近10%升幅。去年纜車收入約4.13億元，創開幕以來新高，較2023年及2019年分別上升約30%及32%。
到訪人士來自不同地區，比重最多的為短途地區市場(37%)、其次為中國內地(29%)，本地(20%)及長途地區市場(14%)緊隨其後；其中長途地區市場升幅顯著，去年的長途地區市場賓客日均人數，按年大增約84%，而短途地區市場賓客日均人數則上升34%。
董沛銓：主力海外市場復甦理想
昂坪360董事總經理董沛銓表示，由於外遊和北上風氣，本地客由前年的28%回調至去年的20%，但仍高於疫情前的19%。他指，收入創歷史新高有賴機場運力恢復，主力海外市場於第四季復甦理想，從而令賓客數上升，造就「實現盈利」。他強調，暫未有加價需要，如有會適時通知公眾。
董沛銓又提到，全景纜車「Crystal+」備受賓客追捧，於去年的暑假、黃金周及聖誕等高峰時期，平均使用率均超過90%；有見及此，昂坪360已額外增加11部全景纜車，並於1月底完成測試，現已全面投入服務，令全景纜車總數增至21部。
位置適合行山生態旅遊
近年山徑遊甚受歡迎，董沛銓指，昂坪360位置優越，有很好的自然景觀圍繞，包括「四徑」中的鳳凰徑，今年會致力開發行山、生態旅遊，希望以靈活跳脫的方式，與不同品牌合辦行山活動，相信下半年會陸續籌備，到秋天天氣較適合行山時再推廣。發展生態旅遊方面，他說，仍有待政府公布南大嶼發展，公司樂意參與及配合。至於昂坪市集方面，董表示，今年會繼續為市集注入新元素，透露邀得本地雪糕品牌「da dolce」，於昂坪市集開設兩層高的雪糕旗艦店，將成為本港首間同時提供超過100種口味的雪糕店，當中不少口味甚具本港特色，包括港式奶茶、鹹蛋黃、薑汁撞奶等，預計最快今年9月進駐昂坪市集。
經典港漫成頭炮活動
另外，今年頭炮活動亦將於復活節推出，昂坪360與經典四格漫畫「牛仔」合作，於市集展現 1970至2000年代、由已故香港漫畫家王司馬代表作的角色「契爺」和「牛仔」立體雕塑；另有本地藝術家的創作做的製成立體雕塑和平面藝術品，亦於昂坪市集展出。