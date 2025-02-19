海外市場復甦 纜車收入創新高 昂坪360擬推行山遊 設百款口味雪糕店

搭乘昂坪纜車俯瞰東涌和大嶼山景色，特別的觀光體驗吸引不少旅客和本地人。昂坪360去年全年接待156萬名訪客，較前年及2019年分別增約13%及8%，纜車收入約4.13億元，創歷史新高。昂坪360相信，升幅與海外市場復甦理想有關，又透露邀得本地雪糕品牌，於昂坪市集開設雪糕旗艦店，將成為本港首間同時提供超過100種口味的雪糕店。

昂坪360公布去年營運情況，指2024年接待156萬名賓客，較前年增加約13%，平均每日有4,843人到訪，同樣比2023年(4,283人次)升約13%；總賓客人數及日均賓客人數與疫情前的數字相比，均有接近10%升幅。去年纜車收入約4.13億元，創開幕以來新高，較2023年及2019年分別上升約30%及32%。

到訪人士來自不同地區，比重最多的為短途地區市場(37%)、其次為中國內地(29%)，本地(20%)及長途地區市場(14%)緊隨其後；其中長途地區市場升幅顯著，去年的長途地區市場賓客日均人數，按年大增約84%，而短途地區市場賓客日均人數則上升34%。