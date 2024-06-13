海外旅業代表指香港可發展現有旅遊資源 議員倡設電影主題園區

疫情之後吸引旅客重返香港成一大議題，本港近日不斷舉行盛事吸客，當局早前亦透露，計劃保留和展出電影《九龍城寨之圍城》的部分道具供遊客打卡。有議員建議，設立以電影為主題的旅遊園區，並關注香港電影產業發展。署理文化體育及旅遊局長劉震表示，願考慮任何推動電影發展的方案，同時帶動旅遊業。有海外旅遊業界認為，香港現存不少旅遊資源，如大嶼山等行山勝地、各大具文化歷史的祠廟，只要加以宣傳，其實無處不是客。

電影《九龍城寨之圍城》大受歡迎，香港票房逾1億元，內地更是上演17日衝破5億元，粉絲若能「置身」九龍城寨有一定吸引力，政府擬作相關展覽供粉絲參觀打卡。民建聯鄭泳舜昨以該片為例，就推動電影產業發展於立法會提出質詢；更倡議當局善用電影發展基金，設立以電影為主題的旅遊園區。劉震回應指，如業界有不同構想可與政府討論，政府願意考慮不同推動電影發展的方案，「藉電影帶動旅遊，藉旅遊帶動電影」。

劉震又指，當局現有「電影發展基金」支助本地電影人，基金至今資助百多部電影，創造超過3,500個工作機會，政府會因應電影業界的發展需要，不時檢視基金運作及資助範疇，並繼續主動接觸業界，以便考慮優化機制；另會考慮如何吸引更多國際電影製作團隊，在香港拍攝電影，包括提供一站式服務及優惠政策。

民建聯陳勇則建議由文體旅局統籌發展「紅色旅遊」，包括整合民間抗戰地點行程等。劉震指，局方的工作繁重，如需要統籌旅遊路線會有優次的考慮，但願意與其他政策局合力發展不同主題的旅遊。