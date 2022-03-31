海外法官接受委任非等同支持行政　林鄭月娥：合理懷疑兩英法官辭職涉政治考慮

本身為英國最高法院院長的本港終審法院非常任法官的韋彥德(Lord Reed)，昨宣布他和副院長賀知義(Lord Hodge)將辭去香港終院非常任法官職務，即時生效。特首林鄭月娥回應指，對於兩人辭職聲明的理據感到奇怪，強調海外法官接受委任是支持香港獨立的司法制度，「從來冇話過係支持行政機關，或者支持我本人」。她又指，有理由作出合理懷疑兩英法官辭任背後涉及政治考慮，形容昨日英國針對本港司法系統作出的一連串事件，「好難令人不懷疑整件事係一個好政治鋪排嘅事件」，認為英方行政機關或政客試圖凌駕司法機關，以及干涉法官的行為和決定是「路人皆見」。

林鄭月娥出席抗疫記者會時被多次問及關於兩名英國法官辭任的事宜，重申對此感到遺憾和失望，雖然行政長官是委任各級法院法官的權力來源，但「我都唔能夠阻止人哋辭職嘅」，因此只能無奈接受，但對任何將此與《國安法》和港人行使人權自由拉上關係的說法表示強烈反對。

若因國安法干涉司法審判權而辭職是可理解

林鄭月娥提到，賀知義法官於去年1月、即《國安法》頒布及行使半年後才接受委任，並仍於去年11月抵港參與司法審訊，明顯而見其辭任決定與《國安法》無關。對於韋彥德法官於《國安法》生效後曾指，是否繼續擔任終院非常任法官，要視乎能否維持司法獨立及法治，林鄭月娥回應指，若法官感受到《國安法》干涉司法審判權而辭職，她是能夠理解，亦認為是合乎邏輯，但「依家唔係喎」，又謂韋彥德法官的聲明完全沒有提過辭任的決定是基於認為香港司法審判權不再獨立，聲明甚至指本港司法制度是備受國際尊重。