海外醫生｜料年底聘逾250非本地培訓醫生　范鴻齡：全球招聘取得重大進展

醫管局今(16日)起一連兩日在灣仔會展舉行年度研討大會，主席范鴻齡指，自局方去年開始在全球招聘非本地培訓醫生，取得重大進展，截至目前在醫管局工作的非本地培訓醫生已增至150人，有信心今年底能招聘到超過250名非本地培訓醫生在醫管局工作。

范鴻齡指，醫管局在過去一年派出不同醫療專業人員到內地交流，他們的回饋都「非常正面」(very positive)，當人手壓力稍後得以紓緩後，醫管局將進一步加強與內地交流，現時已有超過100名醫護在醫管局工作，下個月預料會有更多醫生到來，以紓緩人手短缺問題。

他又講到智慧醫院建設，稱在幾年來推廣下，「HA Go」流動應用程式的下載人次，已由2022年4月的80萬，增至上月的250萬人次。他指程式可提升病人體驗，擴大遙距醫療範圍，例如市民可在家預約服務等。

衛健委倡深化兩地專業領域務實合作

國家衞健委副主任曹雪濤指，長期以來，內地與香港醫療衞生界保持友好合作，他對下一步工作提出「3點建議」，包括深化兩地專業領域務實合作、讓香港進一步融入國家衞生健康發展大局，以及促進香港進一步參與全球衞生健康治理體系，期望在國際舞台發揮更多影響力，講好中國衞生健康發展故事。