海外醫生｜第三批認可資格名單出爐　內地再多兩間大學上榜

政府今日(28日)公佈第三批海外醫生認可醫學資格的名單，涉及25間大學。而內地繼復旦大學後，再多兩間院校上榜，包括上海交通大學及武漢大學。另外亦有多8間美國大學上榜，如哈佛大學、紐約醫學院等。連同早前公布的兩批名單，委員會至今合共建議承認75項醫學資格。

至今建議承認75間海外大學醫學資格

第三批獲承認醫學資格名單，將於本月30日刊憲，同日生效，並將於明年1月11日提交立法會，進行先訂立後審議的程序。連同首兩批分別於本年4月底以及6月上旬，公布的醫學資格名單，註委會至今合共建議承認75項醫學資格。註委會會繼續積極推進其他符合既定條件的非本地醫學院課程的評審工作，以制訂下一批獲承認醫學資格名單。

醫務衞生局局長盧寵茂表示，衷心感謝註委會主席鄧惠瓊及各成員過去數月竭盡全力審議非本地醫學院課程。註委會將繼續履行其法定職責，推進訂定獲承認醫學資格名單的工作。

本港掀起移民潮，醫生人手短缺，政府遂於去年11月根據經修訂的《2021年醫生註冊(修訂)條例》成立設於醫委會轄下的委員會，訂定認可醫學資格名單。持認可醫學資格的非本地培訓醫生，如符合相關條件可申請特別註冊途徑來港，於公營醫療機構擔任醫生工作，並在服務一定年期、取得認可專科資格及通過評核後可獲正式註冊在港執業行醫。