海外醫生｜第二批認可資格名單公布　內地復旦大學上榜 (附名單)

政府今日公布第二批認可海外醫生的醫學資格名單，涉及23間大學醫科課程(按此)，包括澳洲5間、加拿大2間、南非1間、英國7間、美國7間，以及上海復旦大學醫學士課程，屬首間上榜的內地校院。

至今 承認50間海外大學醫學資格課程

政府指，第二批認可醫學資格名單將於周五(10日)刊憲，同日生效，並將於下周三(15日)提交立法會進行「先訂立後審議」的程序，連同首批早前公布的27間有關醫學資格名單(按此)，委員會至今合共建議承認50項醫學資格，並正積極推進其他非本地醫學院課程的評審工作，過程中不會剔除任何合乎既定條件的醫學資格，期望可盡快分批提交餘下的認可醫學資格名單。

食衛局長陳肇始指，委員會分批公布認可醫學資格名單，能讓合資格的非本地培訓醫生盡早循特別註冊途徑來港於公營醫療機構服務，紓緩現時公營醫療系統醫生不足的情況，同時讓有意到香港以外地方就讀醫科的學生參考以作出升學選擇。

本港掀起移民潮，醫生人手短缺，政府遂於去年11月根據經修訂的《2021年醫生註冊(修訂)條例》成立設於醫委會轄下的委員會，訂定認可醫學資格名單。持認可醫學資格的非本地培訓醫生，如符合相關條件可申請特別註冊途徑來港，於公營醫療機構擔任醫生工作，並在服務一定年期、取得認可專科資格及通過評核後可獲正式註冊在港執業行醫。