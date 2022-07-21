海外醫生｜認可海外醫學院須英語授課　有議員批變相排斥內地大學

政府去年修例，容許非本地培訓醫生來港執業。立法會衞生事務委員會今(21日)召開特別會議，討論非本地培訓醫生來港執業問題，有議員質疑揀選認可的醫學院時只考慮用英語授課課程，會排除大部分內地醫學院，負責審批合資格院校的特別註冊委員會指，會再檢視授課語言，政府就指不排除修例。

政府暫時認可50間海外及內地的醫學院，上海復旦大學是其中一間，不過獲認可的是全英語授課的課程。多名立法會議員質疑，特別註冊委員會對於授課語言的要求，變相排除大部分內地醫學院。

醫務衞生局局長盧寵茂解釋指，特別註冊委員會訂定認可醫學資格名單時，非本地醫學院的授課語言，需與本港兩間大學醫學院可比擬，而兩間大學醫學院均以英語為教學語言，故特別註冊委員會要受此限制。

張宇人：要改法例快到無人有

醫學界立法會議員林哲玄更在席間，列出不同醫學詞彙，並指其非用英語而是拉丁語，而醫生在教授學徒與病人溝通，就多數說中文，認為聲稱本港醫科只用英語教授，是埋沒良心。

而另一立法會議員張宇人則指，如果真的因為條例有問題，我們要修改法例，這是絕對會考慮的方案。其又稱，「你唔明白我們議會依家可以有幾迅速處理修例問題，我相信我們同事要改法例，一定快到無人有。」

兩間醫學院院長亦在會上解釋，他們教學、考試時都是用英文，不過學生學習與病人溝通時會用到中文。特別註冊委員會主席鄧惠瓊亦否認排除內地醫科大學，並謂「係因為最近收到訊息，只准英文，變相我們沒有辦法考慮中文醫學院。如果這次我們得到不同訊息，說可以用中文，我們當然可以考慮。」