海外醫生｜27間名牌大學納首批認可　英美佔21間 (附名單)

政府去年修訂《醫生註冊條例》，容許合資格非本地培訓醫生，循新途徑來港執業。政府今日(27日)公布首批獲特別註冊委員會認可的27個醫學資格名單，當中美國和英國的院校分別佔15和6間，其餘6間分別來自澳洲、加拿大和新加坡。名單將於後日(29日)刊憲和生效，並將於下周三(5月4日)提交立法會，進行先訂立後審議的程序。
香港醫務委員會轄下的委員會，在檢視與香港兩所大學醫學院課程有相若質素的非本地醫學院課程後，會訂定認可醫學資格名單，再交由醫生註冊主任，即衞生署長公布。
27間認可醫學資格大學名單
- 澳洲 莫納什大學 (Monash University)
- 澳洲 墨爾本大學 (The University of Melbourne)
- 加拿大 麥基爾大學 (McGill University)
- 加拿大 英屬哥倫比亞大學 (University of British Columbia)
- 加拿大 多倫多大學 (University of Toront)
- 新加坡 新加坡國立大學 (National University of Singapore)
- 英國 倫敦帝國學院 (Imperial College London)
- 英國 愛丁堡大學 (The University of Edinburgh)
- 英國 倫敦大學學院 (University College London)
- 英國 劍橋大學 (University of Cambridge)
- 英國 格拉斯哥大學 (University of Glasgow)
- 英國 牛津大學 (University of Oxford)
- 美國 波士頓大學 (Boston University)
- 美國 哥倫比亞大學 (Columbia University)
- 美國 埃默里大學 (Emory University)
- 美國 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University)
- 美國 紐約大學 (New York University)
- 美國 西北大學 (Northwestern University)
- 美國 史丹福大學 (Stanford University)
- 美國 加利福尼亞大學洛杉磯分校 (University of California, Los Angeles)
- 美國 加利福尼亞大學聖地牙哥分校 (University of California, San Diego)
- 美國 密歇根大學安娜堡分校 (University of MichiganAnn Arbor)
- 美國 北卡羅萊納大學教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill)
- 美國 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania)
- 美國 華盛頓大學 (University of Washington)
- 美國 聖路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis)
- 美國 耶魯大學 (Yale University)
陳肇始：將加強海外宣傳
政府去年修例，容許持認可醫學資格的非本地培訓醫生，在醫管局、衞生署、香港大學和香港中文大學等公營醫療機構，任職醫生滿一定年期及符合特定條件，即可在港免試執業。食物及衞生局長陳肇始表示，名單公布後可讓合資格的非本地培訓醫生，盡早循特別註冊途徑來港為公營醫療機構服務，有意在海外就讀醫科的學生，亦可參考有關名單作出升學選擇。她指，政府會繼續透過各經濟貿易辦事處，加強宣傳《醫生註冊條例》下各註冊途徑，以鼓勵更多合資格的非本地培訓醫生來港執業。
醫管局：全力配合支援
醫管局總行政經理劉家獻稱，醫管局歡迎政府公布首批資格名單，相信有助吸引更多合資格非本地培訓醫生，透過特別途徑來港執業，局方會全力配合和支援有關專科培訓需要。