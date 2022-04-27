海外醫生｜27間名牌大學納首批認可　英美佔21間 (附名單)

政府去年修訂《醫生註冊條例》，容許合資格非本地培訓醫生，循新途徑來港執業。政府今日(27日)公布首批獲特別註冊委員會認可的27個醫學資格名單，當中美國和英國的院校分別佔15和6間，其餘6間分別來自澳洲、加拿大和新加坡。名單將於後日(29日)刊憲和生效，並將於下周三(5月4日)提交立法會，進行先訂立後審議的程序。

香港醫務委員會轄下的委員會，在檢視與香港兩所大學醫學院課程有相若質素的非本地醫學院課程後，會訂定認可醫學資格名單，再交由醫生註冊主任，即衞生署長公布。

27間認可醫學資格大學名單