海委會網站保港條例小組消失　委員︰功成身退

發展局近月調整修訂《保護海港條例》原建議，提出限制可獲豁免的非永久性填海總時長不得多於7年，面積不超過3公頃，預計今年內向立法會提交修例草案。各界仍就修訂發表意見之際，海濱事務委員會近日更新網站後，原有的《保護海港條例》工作小組分頁消失，有關的會議資料亦無法在網站上找到。

根據《保護海港條例》工作小組職權範圍，小組負責檢討《保護海港條例》的執行，找出現有安排下不利實踐保護和保存海港作為香港人的特別公有資產和天然財產的問題，研究可行的解決方法；以及向政府提供建議，清除推行優化海濱措施所面對的障礙，讓符合公眾利益的措施得以落實。而翻查「網站時光機」紀錄，工作小組只曾於2017年開過一次會議，其後未曾開會，而最新的成員名單是由2018年7月1日開始，部分成員今天已非海委會委員。