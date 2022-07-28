海峽心理輔導論壇於樹仁復辦 300中港澳台心理輔導專家出席

兩年一度的「海峽兩岸暨港澳地區高校心理輔導與諮詢高峰論壇」，因新冠疫情押後一年，今年由香港樹仁大學承辦第九屆論壇，邀請到逾300名來自內地、香港、澳門和台灣的當代心理輔導學翹楚於線上、線下交流學術心得、分享實戰經驗心理學發展。教育局副秘書長李忠善為論壇主持開幕式，他致辭時引述國家主席習近平提及「青年興則香港興」，專上院校是未來人才的搖籃，期待學術界分享和總結為大學生生心理健康教育和輔導經驗，幫助學生抗壓、培養正面價值觀及促進全人發展等，為國家發展貢獻。

李忠善指，讓大專生能夠在健康的環境下成長，對社會的發展至關重要，期待各與會者在論壇上就如何通過心理輔導及諮詢，更有效提高學生的抗壓抗逆能力、培養學生正面的價值觀、促進學生全人發展等方面提出真知灼見，讓學生能學有所成，爲國家發展作出貢獻。

高峰論壇組織委員會榮譽主席的香港樹仁大學首席副校長孫天倫致歡迎辭時指，疫情下，溝通及學習模式出現重大轉變，兒童、青少年和大學生均面對不同程度的壓力及挑戰，論壇也要順延一年兼首以線上、線下方式舉行；希望從各地學者及 專家總結經驗，促進華人社會的心理專業交流和跨學科的循証研究發展。

海峽兩岸暨港澳地區高校心理輔導與諮詢高峰論壇為期六天，疫情下學生心理輔導工作也顯關鍵，故今年以「抗疫．成長．發展」為主題，論壇活動包括高等院校輔導與心 理諮詢領域的專家發表8場專題演講、不同學者主持的18場分論壇、具實務經驗的專 家學者帶領的4場工作坊，以及超過60名學者報告論文摘要。